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الرئيسية | خارج الحدود | الملك يعزي السيسي في الهجوم على كنيسة مصرية

الملك يعزي السيسي في الهجوم على كنيسة مصرية

الملك يعزي السيسي في الهجوم على كنيسة مصرية
هسبريس - و.م.ع
الأحد 31 دجنبر 2017 - 12:20

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك إثر الهجوم الارهابي الشنيع الذي استهدف إحدى الكنائس بمدينة حلوان، مخلفا عددا من الضحايا.

وعبر الملك، في هذه البرقية، باسمه وباسم الشعب المغربي، عن إدانته الشديدة "لهذا الاعتداء الآثم، الذي استهدف مواطنين آمنين من أبناء الشعب المصري الشقيق، في محاولة يائسة للمس باستقرار بلدكم".

وأعرب عبد الفتاح السيسي ومن خلاله للأسر المكلومة وللشعب المصري الشقيق عن أحر التعازي وأصدق مشاعر التضامن والمواساة، داعيا الله تعالى أن يشمل الضحايا بواسع رحمته وغفرانه، ويلهم ذويهم الصبر وحسن العزاء.

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