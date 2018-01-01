عالم السياسة يغري نجم نجوم السينما الهندية

هسبريس - د.ب.أ

أعلن راجنيكانث، نجم نجوم الأفلام الهندية بلغة التاميل أنه سيشكل حزبا سياسيا هنديا، مما أثار فرحة آلاف المعجبين الذين كانوا يهتفون ويطلقون الألعاب النارية في مدينة شيناي جنوب الهند.

ومدينة شيناي هي عاصمة ولاية تاميل نادو، المهووسة بالسينما، ولديها ثلاثة رؤساء وزراء من صناعة السينما.

وتألق راجنيكانث (67 عاما) في المئات من الأفلام، كما يملك تابعين على غرار أنصار الطوائف الدينية، حيث ينتشر المعجبون به في مختلف أنحاء ولاية تاميل نادو الهندية وفي مناطق نائية، من بينها اليابان.

وقال النجم السينمائي في نهاية حدث استمر ستة أيام ، التقى خلاله بمعجبيه "سأنضم إلى السياسة لأن هناك حاجة إليها في الوقت الحالي"، مضيفا أن حزبه سيخوض السباق للفوز بجميع المقاعد في الانتخابات المقبلة لمجلس ولاية تاميل نادو، المقرر أن تجرى في عام 2021 .

ويطالب معجبو راجنيكانث منذ فترة طويلة بدخوله للسياسة، لكن حالة عدم اليقين السياسي الاخيرة في تاميل نادو أضافت زخما لمطالبهم.

فبعد مقتل رئيسة الوزراء، جيه جايالاليتا في ديسمبر 2016، بالكاد بعد سبعة أشهر من انتخابها لولاية مدتها خمس سنوات، هوت الولاية في أزمة سياسية.

وقال راجنيكانث إن السياسيين نهبوا البلاد ودعا معجبيه إلى مراقبة الوضع، قائلا إنه سيكون على رأس المراقبين وسيراقبون معا جميع الامور الخاطئة.

وأضاف "إذا توليت السلطة ولم أتمكن من الوفاء بوعودي خلال ثلاث سنوات. سأستقيل. الديمقراطية تواجه محنة في الولاية".

وشكك النقاد في قدرة نجم النجوم، الذي يطلق عليه معجبوه "تالايفار" وهو رئيس بلغة التاميل، في أن يحقق اختلافا.