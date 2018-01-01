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كُتّاب وآراء
تونس ترفع أسعار المحروقات ليلة العام الجديد
تبدأ تونس بعد منتصف ليلالأحد تطبيق تعريفة جديدة لبيع المواد البترولية بعد قرار الدولة زيادة أسعار المحروقات.
وحددت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة التونسية، أوردته وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أسعار البيع الجديدة للعموم للمواد البترولية بداية من منتصف ليل الأحد.
وأشارت إلى زيادة البنزين الخالي من الرصاص بخمسين مليم ليصبح السعر الجديد 1800 مليم /لتر، لافتة إلى زيادة الغازوال بدون كبريت (الرفيع) بخمسين مليم ليصبح السعر الجديد 1560 مليم /لتر .الدينار التونسي يساوي الف مليم.
وقررت الوزارة زيادة الغازوال العادي بخمسين مليم ليصبح السعر الجديد 1280مليم/لتر.
بينما رفعت الوزارة اسعار غاز البترول المسال (الغاز المنزلي) بحوالي 300 مليم ليصبح السعر الجديد 7700 مليم/للقارورة.
وكانت وزارة الطاقة قررت في الثاني من يوليو الماضي زيادة أسعار البنزين الخالي من الرصاص والديزل بواقع 100 مليم و90 مليما على التوالي ، بينما أبقت على أسعار باقي المواد البترولية دون تغيير.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة "إصلاحات فورية" لخفض العجز في الميزانية، حسبما أفاد رضا السعيدي، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد .
وتفيد بيانات رسمية بأن إنتاج النفط في البلاد تراجع من نحو 100 ألف برميل قبل أحداث الثورة عام 2011 إلى 40 ألف برميل اليوم، بينما لا تبلغ نسبة تغطية احتياجات السوق المحلية 60 بالمئة.