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الرئيسية | خارج الحدود | دول المحيط الهادي تحتفل أولا ببدء عام 2018

دول المحيط الهادي تحتفل أولا ببدء عام 2018

دول المحيط الهادي تحتفل أولا ببدء عام 2018
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 31 دجنبر 2017 - 15:17

بدأت دول ساموا وتونغا وكيريباتي الواقعة في المحيط الهادي الاحتفال بعام 2018 أولا، حيث احتفلت بالعام الجديد بالطقوس التقليدية وبالرقص.

ومر منتصف الليل في ساموا في الساعة 1000 بتوقيت غرينتش اليوم الاحد.

وهذا هو الحال فقط منذ عام 2011 ، عندما قرر مسؤولون في ساموا نقل البلاد من الجانب الشرقي من خط التاريخ الدولي إلى الجانب الغربي، مما نقلها من الدولة الأخيرة التي تحتفل بالعام الجديد إلى الدولة الأولى.

ونيوزيلندا وهي الآن في التوقيت الصيفي، مما يجعلها تسبق توقيت غرينتش بـ13 ساعة هي الثانية التي تشهد العام الجديد.

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