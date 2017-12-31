مقتل شخصين في مظاهرات مناهضة للحكومة في إيران

هسبريس - إفي

لقي شخصان مصرعهما في محافظة لرستان جنوب غربي إيران أثناء المظاهرات المناهضة للسياسات الاقتصادية للحكومة، حسبما أفاد نائب المحافظ، حبيب الله خوجاستيبور.

وفي تصريحات نقلتها وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، أعرب نائب المحافظ عن أسفه إزاء مقتل شخصين الليلة الماضية في مدينة دورود في لرستان، مؤكدا أن السلطات كانت تأمل أن تنتهي المظاهرات بشكل سلمي.

وأضاف المسؤول أن "التكفيريين الأعداء والمخابرات الأجنبية" كان لهما يد "في أعمال الشغب" التي وقعت بهذه المدينة، في إشارة للمظاهرات.

وأكد "هدفنا جميعا كان أن تنتهي التجمعات بشكل سلمي، لكن في وجود جماعات تكفيرية عدوة"، والتوجه الذي كانت تقوده "مخابرات أجنبية، لقي شخصان مصرعهما".

وعقب سقوط هذين القتيلين ونشر الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالب وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي اليوم باحترام النظام العام في الوقت الذي أثنى فيه على التسامح وضبط النفس من جانب الشرطة.

وأضاف فضلي أن هذه "الأجواء لا تصب في صالح الأمن ولا فرص العمل في البلاد، بل تضر بهما"، مؤكدا أن "البرلمان والحكومة والسلطة القضائية في إيران ملتزمة بقبول مطالب الشعب لحل مشكلاته".

وكانت الحكومة الإيرانية قد طالبت مواطنيها أمس بعدم المشاركة في "تجمعات مخالفة للقانون"، وذلك بعد المظاهرات التي شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة ضد السياسات الاقتصادية للحكومة وتكاليف المعيشة والفساد.