بوتين يدعو مواطني بلاده إلى التماسك بين الأجيال

هسبريس - متابعة

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مواطني بلاده، إلى المزيد التماسك بين الأجيال، بمناسبة العام الميلادي الجديد.

وفي كلمته السنوية بمناسبة العام الجديد والتي نقلها التلفزيون الرسمي الأحد، قال بوتين إن العام الجديد يحمل أيضا تغييرات مهمة للبلاد.

وأضاف بوتين أن هذه التغييرات " ستأتي عندما نحاول أن نفهم أولادنا ونفهم آمالهم وأحلامهم أيضا"، وطالب بوتين الشباب بالاهتمام بآبائهم.

تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في روسيا في الثامن عشر من آذار/مارس المقبل، ويعتبر إعادة اختيار بوتين لفترة ولاية جديدة في حكم المؤكد.

ومن الممكن أن تسبب نسبة المشاركة المتدنية في الانتخابات مصدر قلق بالنسبة للقيادة السياسية في البلاد.

كانت روسيا شهدت العام الحالي تجمعات في الشوارع ولاسيما بين الشباب تطالب بالتغيير في قيادة البلاد.