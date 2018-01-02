الناتو يدافع عن المفاوضات لحل نزاع أفغانستان

هسبريس - متابعة

أكد قائد قوات حلف شمال الأطلسي "ناتو"، الأمريكي جون مايك نيكلسون، أن انتهاء النزاع الدائر في أفغانستان يمضي عبر التفاوض، مشيرا إلى أنهم لهذا السبب يكثفون الضغط على حركة طالبان في البلد الآسيوي.

وقال نيكلسون في رسالة مسجلة بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لعملية الناتو "الدعم الحاسم" في أفغانستان إن "نهاية اللعبة ستكون المصالحة.. نحن نبحث عن التوصل لاتفاق سلام عن طريق التفاوض والطريقة للوصول إلى ذلك تمضي عبر إجبار العدو على الجلوس إلى طاولة المفاوضات".

وتابع "يحدث هذا عن طريق الضغط العسكري في ميدان المعركة والضغط الاجتماعي من خلال صناديق الاقتراع ومن المهم للغاية أيضا ممارسة الضغط الدبلوماسية وأنواع أخرى على الداعمين الخارجين للتمرد".

ولم يشر القيادي العسكري على هذا النحو إلى دولة معينة، لكن الولايات المتحدة اتهمت بشكل مباشر في عدة مناسبات خلال الشهور الأخيرة بتقديم رعاية في أراضيها لجماعات إرهابية تنفذ هجمات في أفغانستان".

وأكد الجنرال أن "طالبان لا تستطيع تحقيق الانتصار في المعركة" أمام الضعط المتجدد من جانب القوات الدولية، التي تحظى منذ سبتمبر/أيلول بثلاثة آلاف عنصر جديد قادمين من الولايات المتحدة.

وأعاد نيكلسون التأكيد على دعم حلف شمال الأطلسي لحكومة وشعب أفغانستان.

ومنذ بداية "الدعم الحاسم" في يناير 2015 ، خسرت كابول تدريجيا أراض أمام المتمردين، لتنحسر المساحة التي تسيطر عليها السلطات إلى 57% من البلاد، وفقا لبيانات رسمية أمريكية.