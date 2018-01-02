أزمة انفصال كتالونيا تكلّف إسبانيا مليار يورو

هسبريس - متابعة

قال وزير الاقتصاد الإسباني، لويس دي جيندوس، الإثنين، إن التكلفة الاقتصادية لعملية الانفصال الفاشلة في إقليم كتالونيا بلغت نحو مليار يورو في الربع الرابع من 2017.

وفي مقابلة إذاعية، أوضح دي جيندوس أن هذه الخسائر تعود إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في كتالونيا بنسب تتراوح بين 0.4% أو 0.5% في الشهور الثلاثة الأخيرة من 2017.

وتراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في كتالونيا من نحو 0.9% إلى 0.4% مسجلا 200 مليار يورو خلال الربع الرابع من العام الماضي، بحسب المسئول الإسباني.

وعلى هذا النحو، يستنتج دي جيندوس أن تكلفة الأزمة السياسة بلغت نحو مليار يورو.

وبحسب الوزير فإن هذا التباطئ يكشف "القلق الكبير وعدم الثقة" التي ولدتها قرارات الحكومة المحلية السابقة في كتالونيا.

وقال دي جيندوس إنه يأمل أن تعي الحكومة المقبلة في الإقليم الواقع شمال شرقي إسبانيا قدر هذه التكاليف وأن تتخلى عن "الطريق الأحادي" وأن تركز على الحاجات الأساسية للمجتمع الكتالوني بعدما تجلى أن الطريق الأحادي "لن يؤدي إلى أي مكان".

وتسبب تنظيم الاستفتاء على انفصال كتالونيا مطلع أكتوبر الماضي والأحداث اللاحقة لذلك في فرار ما يزيد عن ثلاثة آلاف شركة من الإقليم، ما دفع الحكومة الإسبانية إلى تخفيض توقعات النمو في 2018 من 2.6% إلى 2.3%.