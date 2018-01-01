حريق ضخم يدمر نحو 1400 سيارة في بريطانيا

هسبريس - متابعة

تسبب حريق ضخم اندلع، أمس الأحد، بمرآب للسيارات، في مدينة ليفربول شمال غربي بريطانيا، في تدمير نحو 1400 سيارة.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية في موقعها الإلكتروني، اليوم، إن حريقًا ضخمًا تسبب في تدمير نحو 1400 سيارة كانت مصطفة في مرآب متعدد الطوابق.

وأضافت أن اندلاع الحريق أجبر مئات الأشخاص على قضاء ليلة رأس السنة الميلادية في ملاجئ مؤقتة.

ونقلت الإذاعة البريطانية عن شرطة مقاطعة ميرزيسايد، قولها في بيان، إن "التحقيقات الأولية تشير أن حريقًا عرضيًا اندلع في إحدى السيارات امتد إلى السيارات الأخرى في المرآب".

وأضاف البيان أن "جميع السيارات دمرت بالكامل إثر الحريق في المرآب الذي يتسع لـ1600 سيارة".