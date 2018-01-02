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الرئيسية | خارج الحدود | زعيم كوريا الشمالية: الزر النووي موجود في مكتبي

زعيم كوريا الشمالية: الزر النووي موجود في مكتبي

زعيم كوريا الشمالية: الزر النووي موجود في مكتبي
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 02 يناير 2018 - 01:19

قال رئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إن "الزر النووي موجود دائما في مكتبه"، وأن بلاده لن تتخلى عن برامجها النووية والصاروخية.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها بمناسبة العام الجديد، للتلفزيون الرسمي، أوضح فيها أن الولايات المتحدة باتت بأسرها تقع في مرمى أسلحة كوريا الشمالية النووية، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

واعتبر الزعيم الكوري أن الولايات المتحدة لن تستطيع شن حرب ضده وضد بلاده، مضيفا أنه: "على الولايات المتحدة الاعتراف بأن قوة السلاح النووي لكوريا الشمالية ليست تهديدا وإنما حقيقة".

ودعا "كيم"، إلى إنتاج مزيد من الرؤوس النووية والصواريخ البالستية. كما حث على تطوير علاقات بلاده مع جارتها كوريا الجنوبية، من أجل الحد من التوترات السياسية في شبه الجزيرة الكورية.

وألمح إلى إمكانية إرسال بلاده بعثة إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في الألعاب الأولمبية الشتوية "بيونغ تشانغ 2018"، معربا عن تنمياته بالنجاح للألعاب، كما أبدى انفتاحه للحوار مع سيول، في مشهد تقارب نادر من الزعيم الكوري الشمالي، تجاه جيرانه الجنوبيين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - هشام الثلاثاء 02 يناير 2018 - 01:37
بقيت كوريا الشماليا ايران الدولتان الوحيدتان اللتان لم يصل لهما الروتشفيلير الموركان والروكفيلير

اما نحن وبقية العالم فنحن فقط ادوات سواء بعلمنا او بدونه ننفد اجندات النظام العالمي الجديد وعند الانتهاء من مخططهم باي باي
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2 - فقيه على وذنيه الثلاثاء 02 يناير 2018 - 01:44
ها مع من خصنا نتصاحبو إيلا بغينا ندافعو على القدس و حتى على الكعبة باش ما يمشيوش فلوس المسلمين لإسرائيل !
المصطي ما يقضي عليه غي مصطي اكثر منو و لا قالو زعيم جات معاه و بلادو ما محفراش بحال بلدان شي و حدين مسميين روسهم زعماء !
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10
3 - harrokki الثلاثاء 02 يناير 2018 - 01:44
Cuba a subi un embargo depuis les années 60, les occidentaux si vous n'êtes pas soumis vous êtes automatiquement leur ennemi et obligatoirement dictateur .Castro que tous les cubains pleurent encore, les occidentaux le traite même après sa mort de dictateur.
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5
4 - فاتي الثلاثاء 02 يناير 2018 - 01:46
ههههههههه الحرب العالمية الثالثة تطرق الأبواب
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8
5 - ناصر الدسوقي الثلاثاء 02 يناير 2018 - 01:59
وفقكم الله ايها القائد العظيم. انت وبالرغم ما يتهمونك به من ديكتاتورية فانت اشرف من القادة العرب مجتمعين.على الاقل اعلنت تحديك للامريكان المﻻعين واقررت القدس الشريف عاصمة لفلسطين
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