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كُتّاب وآراء
زعيم كوريا الشمالية: الزر النووي موجود في مكتبي
قال رئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، إن "الزر النووي موجود دائما في مكتبه"، وأن بلاده لن تتخلى عن برامجها النووية والصاروخية.
جاء ذلك في كلمة أدلى بها بمناسبة العام الجديد، للتلفزيون الرسمي، أوضح فيها أن الولايات المتحدة باتت بأسرها تقع في مرمى أسلحة كوريا الشمالية النووية، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
واعتبر الزعيم الكوري أن الولايات المتحدة لن تستطيع شن حرب ضده وضد بلاده، مضيفا أنه: "على الولايات المتحدة الاعتراف بأن قوة السلاح النووي لكوريا الشمالية ليست تهديدا وإنما حقيقة".
ودعا "كيم"، إلى إنتاج مزيد من الرؤوس النووية والصواريخ البالستية. كما حث على تطوير علاقات بلاده مع جارتها كوريا الجنوبية، من أجل الحد من التوترات السياسية في شبه الجزيرة الكورية.
وألمح إلى إمكانية إرسال بلاده بعثة إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في الألعاب الأولمبية الشتوية "بيونغ تشانغ 2018"، معربا عن تنمياته بالنجاح للألعاب، كما أبدى انفتاحه للحوار مع سيول، في مشهد تقارب نادر من الزعيم الكوري الشمالي، تجاه جيرانه الجنوبيين.
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تعليقات الزوّار (5)
اما نحن وبقية العالم فنحن فقط ادوات سواء بعلمنا او بدونه ننفد اجندات النظام العالمي الجديد وعند الانتهاء من مخططهم باي باي
المصطي ما يقضي عليه غي مصطي اكثر منو و لا قالو زعيم جات معاه و بلادو ما محفراش بحال بلدان شي و حدين مسميين روسهم زعماء !