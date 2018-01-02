اليونان تعلن الحرب على الأكياس البلاستيكية

هسبريس - د.ب.أ

دائما ما كان يثير توفر الأكياس البلاستيكية بالمجان في المتاجر اليونانية دهشة السائحين. وحتى اليونانيون أنفسهم اعتادوا على استهلاك هذه الأكياس في كل مرة يذهبون فيها للتسوق.

لكن اعتبارا من الأول من يناير 2018، لن تصبح الأكياس البلاستيكية مجانية في المتاجر اليونانية، حيث سيضطر الراغبون في استهلاك هذه الأكياس المضرة بالبيئة دفع 4 سنتات من اليورو مقابل كل كيس بلاستيكي يحصلون عليه في المتاجر لوضع مشترياتهم بداخله. ومن المقرر أن يرتفع سعر الكيس الواحد العام المقبل إلى 9 سنتات.

لكن هذه الإجراءات تُستثنى منها الأكشاك والأسواق الأسبوعية، وهو ما دفع نشطاء حماية البيئة لانتقاد كفاءة هذه الإجراءات.

وبحسب تقديرات معهد "إيلكا" اليوناني للأبحاث، يبلغ الاستهلاك السنوي للفرد في اليونان من الأكياس البلاستيكية نحو 400 كيس.

وأوضح المعهد التابع لمنظمة "جرينبيس" الدولية لحماية البيئة أن حجم استهلاك اليونانيين للمواد البلاستيكية ضخم للغاية، حيث يبلغ سنويا نحو 500 ألف طن، بينما يسجل معدل إعادة تدوير تلك المواد نسبة منخفضة للغاية.

وبحسب بيانات الوكالة الأوروبية للبيئة، بلغ معدل إعادة تدوير القمامة في اليونان نحو 15% عام 2015، بينما تصدرت ألمانيا القائمة بمعدل بلغ 66%.