مساحة هولندا تتسع على حساب جارتها بلجيكا

هسبريس - متابعة

بدأت هولندا عام 2018 وهي أكبر بقليل في المساحة من العام السابق، وذلك على حساب مساحة بلجيكا، دون أن يكون هناك انتزاع للأراضي بين البلدين.

وكانت الدولتان اتفقتا في وقت سابق من العام الماضي على إعادة ترسيم حدودهما بطول نهر ميز، حيث تم نقل شبه جزيرتين، بمساحة مشتركة تبلغ 16.3 هكتار (نحو 23 ملعبا لكرة القدم) من بلجيكا إلى هولندا.

وفي المقابل، استحوذت بلجيكا على شبه جزيرة واحدة، بمساحة 3.09 هكتار فقط (4 ملاعب كرة قدم).

وكان الاتفاق ضروريا، لأن تغييرا هندسيا في تدفق النهر في عام 1961 كان تسبب في قطع مساحات من الأراضي غير المأهولة بالسكان من البلدين، وهو ما أدى إلى تواجد أراضي بلجيكية على الجهة الهولندية من الحدود وبالعكس. لذا، فإن تبادل الأراضي يعتمد ببساطة واقعا جغرافيا.

ويشار إلى أن الاتفاق يعيد كتابة حدود، تم الاتفاق عليها لآخر مرة في عام 1843.