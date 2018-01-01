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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | خارج الحدود | نتنياهو يحث المحتجين في إيران على الاستمرار

نتنياهو يحث المحتجين في إيران على الاستمرار

نتنياهو يحث المحتجين في إيران على الاستمرار
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 01 يناير 2018 - 21:36

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تأييده للمتظاهرين في إيران.

وأعرب نتنياهو عن أمله في سقوط القيادة الإيرانية، وقال في رسالة عبر الفيديو:" الإيرانيون الشجعان خرجوا إلى الشوارع، وهم يريدون الحرية والعدالة والحقوق الأساسية الممنوعة عنهم منذ عقود".

وتابع نتنياهو أن القيادة الإيرانية تنفق مليارات لزرع الكراهية، "والنظام يخاف من الشعب، ولهذا فهم يلقون بالطلبة إلى السجن ويحظرون وسائل التواصل الاجتماعي".

ورأى نتنياهو أن المتظاهرين خاطروا بكل شيء في كفاحهم من أجل المزيد من الحرية، " وللأسف فإن الكثير من الحكومات الأوروبية تتابع صامتة كيف يتم ضرب الشباب الإيراني الأبطال في الشوارع".

وأعرب نتنياهو عن أمله في سقوط القيادة في طهران، وقال" سيحدث ذلك في يوم من الأيام، وعندئذ سيعود الإيرانيون والإسرائيليون أصدقاء حميمين"، وتابع أنه يتمنى للناس في إيران " الكثير من النجاح في كفاحهم النبيل من أجل الحرية"، وفي الوقت نفسه، وصف الادعاءات بأن إسرائيل تقف وراء الاحتجاجات بأنها " مضحكة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - harrokki الاثنين 01 يناير 2018 - 21:50
Ça te fait fantasmer criminel !!!! Sans l'état islamique y aura plus de Hizbollah plus Syrie plus de Hamas seulement les danseuses de ventre et les indiens de la péninsule d'Arabie !!!! Rêve criminel. L'histoire se répète nos ancêtres ont chassés les croisés et bientôt votre tour
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28
2 - Hicham الاثنين 01 يناير 2018 - 21:50
مفهمتش لبلان, دبا هاد نتنياهو عااارف بلي ديك الحراك الشعبي غادي اقفد القوة ديالو والشعبية ديالو الى هوا ايدو
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30
3 - تعليق الاثنين 01 يناير 2018 - 21:53
يضحكني هاد نتيناهو بكلامه.. بسيط ومباشر لكنه على حق في الدفاع عن بلاده ضد من يتربص بتخريبها .. اصحاب العمائم مثل اصحاب اللحى السنيين معيشين شعوبهم في القمع وسياسات التفقير وانتاج الارهابيين وهم ينعمون بالبذخ
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-85
4 - مصطفى الاثنين 01 يناير 2018 - 21:55
يكفيهم خزيا ان يتضامن معهم هذا المجرم
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32
5 - ملاحظ الاثنين 01 يناير 2018 - 22:00
ولماذا لم يشع نتنياهو الشعب الفلسطيني الشجاع للتظاهر و للحد من القمع الصهيوني. لا هنالك من يصد هاذا الشعب بالنيابة على اسراءيل : حكومة فتح.
وأخيرا بدأت الأقنعة تسقط تباعاً.
فهل هناك من يتجرأ ويكشف المستور.
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80
6 - Naim الاثنين 01 يناير 2018 - 22:00
..وانا كذلك أحثهم على الاستمرار الى غاية سقوط فقهاء الشر ...
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-45
7 - ahroch الاثنين 01 يناير 2018 - 22:02
اعداء الله كل من ايران واليهود نتنياهو يحث المحتجين في إيران على الاستمرار بغا يدير معهم بحال الدراري الصغار دبا الدري الصغير الئ بغيتيه ميدير شي حاجة كوليه ديرها هدي هي خدمة ديال لهود مبغارش تيح ايران باش تبقا قوية فالمنطقة
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-19
8 - مراد الاثنين 01 يناير 2018 - 22:05
صراحة مافهمت والو ...عندما يكون الطغاة اقوياء يتحدتون وكانهم على حق.. فاذا لم تستحي فافعل ماتشاء.. الامل في الله ياخواننا الفلسطينيين.. سوف ينصركم رب العالمين..بني صهيون قوم ظالمون
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41
9 - شاكر ن الاثنين 01 يناير 2018 - 22:16
هذا دليل آخر على أن الحكم في إيران كان ناجحا ما دام نتنياهو والامركان يحرصون على التمرد هناك ويدعمونه عكس ما يفعلون في الدول النفطية يدعمون حكامها ولا تهمهم شعوبها هل نتنياهو يريد الخير للايرانيين حتى ينصحهم بما هو خير لهم هذا المجرم يكشر أنيابه على المسلمين هو ورديفه ترامب لياتو على آخر قلعة إسلامية تزعجهم وتقض مضجعهم
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30
10 - lahnach الاثنين 01 يناير 2018 - 22:18
ايران و اسراءيل وجهان لعملة واحدة كمجوسي كصهيوني
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-4
11 - اومحند الحسين الاثنين 01 يناير 2018 - 22:29
فرصة من ذهب،،، لا أعتقد ان اسرائيل مع ترامب سيتركونها دون استغلال،،،،، مستحيل،، لسببين :
أولهما ان اسرائيل تريد اسقاط نظام الملالي من داخل طهران،، لتتفرغ لنظام مسردب ضاحية بيروت ولبنان،،
ثانيهما ان ترامب يريد اسقاط نظام طهران،، لتسقط بعدها اتفاقية الملف النووي قانونيا،،،
تعددت مطامع اسرائيل،،،،واتعست شهية ترامب الجشع،، وهدفهما واحد اسقاط نظام خامنئي من داخل بيته بطهران،،
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8
12 - Maghrebi الاثنين 01 يناير 2018 - 22:36
امريكا و اسرائيل يريدون ايران كما هي لانها سبب بيع الاسلحة للخليج و ايران سبب الكثير من المشاكل في المنطقة التي تستفيد منها اسرائيل.
فلن يستفيدو شيئا من زوال النظام الايراني فاسرائيل تكره العدالة و التنمية و اردغان في تركيا و ليس ايران.
تصريحات ترامب الذي وصف الشعب الايراني بالجائع و تصريحات نتنياهو الذي يشجع التظاهر كلها سيستفيد منها النظام الايراني.
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-4
13 - حميد الاثنين 01 يناير 2018 - 22:49
كل هاد التصريحات في صالح النضام اايراني
وافهم العايق
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7
14 - الصفيونية الاثنين 01 يناير 2018 - 22:59
هذا التأييد من نتانياهو وترامب. يؤكد التحالف الخفي بين أعداء الله .
ألم يصرح رفسنجاني الرئيس الأسبق الإيراني ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام.صرح (لولا تعاون إيران مع أمريكا لما استطاعت غزو العراق بتلك السهولة) ولا يخفى دور إيران في مساندة امريكا في الحرب ضد طالبان 2001
كما أن الحرب على تنظيم الدولة في العراق يحظى بغطاء جوي من امريكا.وفي سوريا ذات الغطاء الجوي من روسيا.
كما ان (اسرائيل)سمحت لمليشيات الشيعة بالالتفاف انطلاقا من الجولان المحتل لحصار المقاومة السنية السورية.
نتنياهو وترامب يعملان على كبح الثورة الشعبية بإيران في مهدها بتصريحات مبيتة يعلمون مسبقا نتائجها .
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1
15 - حمو الاثنين 01 يناير 2018 - 23:05
اسرائيل لا تريد نظاما ديموقراطيا في اي بلد عربي واسلامي لان الديموقراطية تؤدي الى حكم الشعوب واسرائيل تعلم جيدا ان اليوم الذي ستحكم فيه الشعوب يعني تهديدا حقيقيا لوجودها، لهذا فنتنياهو يعلم جيدا بأن هذا التأييد ليس في صالح الانتفاضة الايرانية بل عكس ذلك تماما الناس ستتخلى عن مطالبها وتبقى في منازلها لكي لا تظهر كأنها قبلت بطلب الوزير الاسرائيلي.
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9
16 - عملة واحدة الاثنين 01 يناير 2018 - 23:36
لا اسرائيل ولا إيران ولا امريكا كلهم اعداؤنا واعداء الدين اللهم اكفيناهم بما شئت يا رب
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2
17 - سبحان الله الاثنين 01 يناير 2018 - 23:49
التطفل على المجالات جل المغاربة إن لم أقول الكل أصبحوا محللين سياسيين وعلماء الدين وخبراء في الاقتصاد ودكاترة في علم النفس يفقهون في كل شيء مصيبة أصابت هذه الأمة
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-1
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