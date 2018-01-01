نتنياهو يحث المحتجين في إيران على الاستمرار

هسبريس - د.ب.أ

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تأييده للمتظاهرين في إيران.

وأعرب نتنياهو عن أمله في سقوط القيادة الإيرانية، وقال في رسالة عبر الفيديو:" الإيرانيون الشجعان خرجوا إلى الشوارع، وهم يريدون الحرية والعدالة والحقوق الأساسية الممنوعة عنهم منذ عقود".

وتابع نتنياهو أن القيادة الإيرانية تنفق مليارات لزرع الكراهية، "والنظام يخاف من الشعب، ولهذا فهم يلقون بالطلبة إلى السجن ويحظرون وسائل التواصل الاجتماعي".

ورأى نتنياهو أن المتظاهرين خاطروا بكل شيء في كفاحهم من أجل المزيد من الحرية، " وللأسف فإن الكثير من الحكومات الأوروبية تتابع صامتة كيف يتم ضرب الشباب الإيراني الأبطال في الشوارع".

وأعرب نتنياهو عن أمله في سقوط القيادة في طهران، وقال" سيحدث ذلك في يوم من الأيام، وعندئذ سيعود الإيرانيون والإسرائيليون أصدقاء حميمين"، وتابع أنه يتمنى للناس في إيران " الكثير من النجاح في كفاحهم النبيل من أجل الحرية"، وفي الوقت نفسه، وصف الادعاءات بأن إسرائيل تقف وراء الاحتجاجات بأنها " مضحكة".