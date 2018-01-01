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كُتّاب وآراء
نتنياهو يحث المحتجين في إيران على الاستمرار
أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تأييده للمتظاهرين في إيران.
وأعرب نتنياهو عن أمله في سقوط القيادة الإيرانية، وقال في رسالة عبر الفيديو:" الإيرانيون الشجعان خرجوا إلى الشوارع، وهم يريدون الحرية والعدالة والحقوق الأساسية الممنوعة عنهم منذ عقود".
وتابع نتنياهو أن القيادة الإيرانية تنفق مليارات لزرع الكراهية، "والنظام يخاف من الشعب، ولهذا فهم يلقون بالطلبة إلى السجن ويحظرون وسائل التواصل الاجتماعي".
ورأى نتنياهو أن المتظاهرين خاطروا بكل شيء في كفاحهم من أجل المزيد من الحرية، " وللأسف فإن الكثير من الحكومات الأوروبية تتابع صامتة كيف يتم ضرب الشباب الإيراني الأبطال في الشوارع".
وأعرب نتنياهو عن أمله في سقوط القيادة في طهران، وقال" سيحدث ذلك في يوم من الأيام، وعندئذ سيعود الإيرانيون والإسرائيليون أصدقاء حميمين"، وتابع أنه يتمنى للناس في إيران " الكثير من النجاح في كفاحهم النبيل من أجل الحرية"، وفي الوقت نفسه، وصف الادعاءات بأن إسرائيل تقف وراء الاحتجاجات بأنها " مضحكة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
وأخيرا بدأت الأقنعة تسقط تباعاً.
فهل هناك من يتجرأ ويكشف المستور.
أولهما ان اسرائيل تريد اسقاط نظام الملالي من داخل طهران،، لتتفرغ لنظام مسردب ضاحية بيروت ولبنان،،
ثانيهما ان ترامب يريد اسقاط نظام طهران،، لتسقط بعدها اتفاقية الملف النووي قانونيا،،،
تعددت مطامع اسرائيل،،،،واتعست شهية ترامب الجشع،، وهدفهما واحد اسقاط نظام خامنئي من داخل بيته بطهران،،
فلن يستفيدو شيئا من زوال النظام الايراني فاسرائيل تكره العدالة و التنمية و اردغان في تركيا و ليس ايران.
تصريحات ترامب الذي وصف الشعب الايراني بالجائع و تصريحات نتنياهو الذي يشجع التظاهر كلها سيستفيد منها النظام الايراني.
وافهم العايق
ألم يصرح رفسنجاني الرئيس الأسبق الإيراني ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام.صرح (لولا تعاون إيران مع أمريكا لما استطاعت غزو العراق بتلك السهولة) ولا يخفى دور إيران في مساندة امريكا في الحرب ضد طالبان 2001
كما أن الحرب على تنظيم الدولة في العراق يحظى بغطاء جوي من امريكا.وفي سوريا ذات الغطاء الجوي من روسيا.
كما ان (اسرائيل)سمحت لمليشيات الشيعة بالالتفاف انطلاقا من الجولان المحتل لحصار المقاومة السنية السورية.
نتنياهو وترامب يعملان على كبح الثورة الشعبية بإيران في مهدها بتصريحات مبيتة يعلمون مسبقا نتائجها .