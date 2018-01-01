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الرئيسية | خارج الحدود | محكمة إسرائيلية توجه 12 تهمة لتميمي ووالدتها

محكمة إسرائيلية توجه 12 تهمة لتميمي ووالدتها

محكمة إسرائيلية توجه 12 تهمة لتميمي ووالدتها
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 01 يناير 2018 - 19:38

قالت مصادر حقوقية فلسطينية إن محكمة عسكرية إسرائيلية وجهت، اليوم الاثنين، 12 تهمة للقاصر الفلسطينية عهد التميمي ووالدتها ومددت اعتقالهما سبعة أيام.

وذكرت المصادر أن النيابة الإسرائيلية قدمت لائحة لمحكمة "عوفر" العسكرية تتضمن 12 تهمة بحق القاصر عهد (16 عاما) ووالدتها ناريمان (43 عاما)، أبرزها تهديد جندي إسرائيلي وإلقاء الحجارة والمشاركة في أعمال شغب والتحريض، وإعاقة عمل الجنود وشتمهم.

ومع تقديم لائحة الاتهام طلبت النيابة العسكرية الإسرائيلية تمديد فترة اعتقال الاثنتين حتى استكمال الإجراءات القانونية بحقهما.

وكان تم تقديم أمس لائحة اتهام بحق الشابة نور التميمي (21 عاما)، وهي ابنة عم عهد ،حول دورها في الحادث المذكور، وتم تمديد فترة اعتقالها حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقها.

واعتقل الجيش الإسرائيلي القاصر التميمي في 16 من الشهر الماضي، بعد يوم من انتشار مقطع فيديو لها وهي تدفع مع أبنة عمها جنديين إسرائيليين حاولا اقتحام منزل عائلتها في قرية النبي صالح شمال رام الله في الضفة الغربية.

وحظيت القاصر التميمي بتعاطف فلسطيني كبير وتم نشر صورها بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي بوصفها "بطلة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - Dokalli الاثنين 01 يناير 2018 - 19:50
شفتو حقوق الضلم. حنا هنا في المغرب المرتزقة قتلو جنود لمغاربة اتبولو عليهم ملي بغاو احكم عليهم ناضت لقيامة . حتى ولينا مدلولين
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62
2 - massinissa الاثنين 01 يناير 2018 - 19:52
اللعنة على بني صهيون و من والاهم .... 12 تهمة لطفلة عمرها 16 سنة ولا من يحرك ساكنا من دول الديمقراطية و حقوق الإنسان.
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64
3 - مسلم الاثنين 01 يناير 2018 - 19:58
اشهد يا تاريخ
ان كل ما بقي من رجال الامة فئة منهم في سجون واخرى في المعركة
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41
4 - سعيد الاثنين 01 يناير 2018 - 19:59
أضرب.. فلهيب الثأر بعينيك ها هي أسطورة الحجر وأسطورة قاذفي الحجارة تتجلى في أبهى صورها ألق نظرة على عمالقة هذا الزمان وتمعن.
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30
5 - ملاحظ الاثنين 01 يناير 2018 - 19:59
الشابة قامت بدفع مع أبنة عمها جنديين إسرائيليين حاولا اقتحام منزل عائلتها في قرية النبي صالح شمال رام الله في الضفة الغربية.
و في المقابل توجه لها تهمة تهديد جندي اسرائيلي.
يا للمفارقة : الشعب الأعزل يهدد الجنود المدججين بالأسلحة.
اين كم يا آل سعود ومن معكم؟
الى أين تذهب أموال المسلمين؟
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37
6 - basma الاثنين 01 يناير 2018 - 20:03
temimi et ds des mains qui applique le droit pas de corruption comme ramalah dahlan et abass
de plus elle a de la chance il ne vie pas au maroc Nasser Presque 5 ou 6 mois sans aucun jugement ni accusation
resoudre le problem de grand Nasser zafzafi l innocent et apres on parle de temimi
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-17
7 - اسرائل الاثنين 01 يناير 2018 - 20:04
تميمي يردون أن يصنعون لنا بطلة و أن اسرائل تخاف منها أليست اسرائل هي من تقتل ولا مجلس الأمن يستطيع أن يوقفها كم من بنات قتلة في عمر تميمي وكم من سن أمها يعني كفاكم من صناعة الأبطال واهميين لتخدير شعوب القدس لا تحرر إلى بسلاح
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17
8 - عهد الاثنين 01 يناير 2018 - 20:07
ليت المسلمين دافعوا على الحق كما دافع الصهاينة على الباطل عهد ضحية المسلمين وليست ضحية الصهاينة ولاتقولو اسرائيل لايوجد دولة إسرائيل هناك صهاينة مستعمرين لفلسطين
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22
9 - Amin الاثنين 01 يناير 2018 - 20:31
أليست هذه الفتاة و المناضلين من الفلسطينيين جزءا من القدس?
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4
10 - سايس سايس الاثنين 01 يناير 2018 - 20:44
نفس سيناريو حراك الريف ... تهم باطلة
مع العلم ان الريافة مغاربة
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3
11 - اساركا الاثنين 01 يناير 2018 - 21:03
نعم للسجون والمعتقلات و القوائم السوداء هذا هو المكان الطبيعي للإرهابيين والقتلة والتكفيريين في العالم المتحضر قوائم سوداء يقبعون فيها ولا يخرجون منها إلا بإعلان توبتهم لا أن تفتح لهم الفضائيات ويفرش لهم السجاد الأحمر وتغدق عليهم الأموال والصدقات ويؤلهون ويعطون أكثر من حجمهم ومن قدرهم كما تفعل منظومة إمارات الظلام الغيبية المسماة دولاً عربية حيث تستعين بهم تلك الإمارات الظلامية لنشر الفكر الضال الهدام وترويع الامنين ونشر الخرافات والأضاليل والخزعبلات إن ما يحظى به هؤلاء التكفيريون من دلال والفشوش وتبجيل واحترام لا يحظى به حملة جوائز نوبل في الطب والفيزياء في الغرب
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-4
12 - rachida الاثنين 01 يناير 2018 - 22:12
الصهاينة لا يستقوون الا على الاطفال فهم جبناء فلولا حماية امريكا لهم وبعض العرب لتم تطهير الارض المقدسة من رجسهم .
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3
13 - الى المغضوب عليهم الاثنين 01 يناير 2018 - 22:16
نحن نتهمكم بالملايير والترليونات من الاتهامات الخطيرة والجنائية.
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1
14 - فاطمة الاثنين 01 يناير 2018 - 23:50
لا حول ولا قوة الا بالله يا رب انصر إخواننا في فلسطين
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1
15 - بتروني الثلاثاء 02 يناير 2018 - 00:28
إلى صاحب التعليق رقم7 " إسرائل " : تعليقك في المستوى ،وينم عن دراية واسعة بما يدور في الساحة ... برافو عليك ، وتحية خاصة مني إليك .
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