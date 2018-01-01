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كُتّاب وآراء
محكمة إسرائيلية توجه 12 تهمة لتميمي ووالدتها
قالت مصادر حقوقية فلسطينية إن محكمة عسكرية إسرائيلية وجهت، اليوم الاثنين، 12 تهمة للقاصر الفلسطينية عهد التميمي ووالدتها ومددت اعتقالهما سبعة أيام.
وذكرت المصادر أن النيابة الإسرائيلية قدمت لائحة لمحكمة "عوفر" العسكرية تتضمن 12 تهمة بحق القاصر عهد (16 عاما) ووالدتها ناريمان (43 عاما)، أبرزها تهديد جندي إسرائيلي وإلقاء الحجارة والمشاركة في أعمال شغب والتحريض، وإعاقة عمل الجنود وشتمهم.
ومع تقديم لائحة الاتهام طلبت النيابة العسكرية الإسرائيلية تمديد فترة اعتقال الاثنتين حتى استكمال الإجراءات القانونية بحقهما.
وكان تم تقديم أمس لائحة اتهام بحق الشابة نور التميمي (21 عاما)، وهي ابنة عم عهد ،حول دورها في الحادث المذكور، وتم تمديد فترة اعتقالها حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقها.
واعتقل الجيش الإسرائيلي القاصر التميمي في 16 من الشهر الماضي، بعد يوم من انتشار مقطع فيديو لها وهي تدفع مع أبنة عمها جنديين إسرائيليين حاولا اقتحام منزل عائلتها في قرية النبي صالح شمال رام الله في الضفة الغربية.
وحظيت القاصر التميمي بتعاطف فلسطيني كبير وتم نشر صورها بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي بوصفها "بطلة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
ان كل ما بقي من رجال الامة فئة منهم في سجون واخرى في المعركة
و في المقابل توجه لها تهمة تهديد جندي اسرائيلي.
يا للمفارقة : الشعب الأعزل يهدد الجنود المدججين بالأسلحة.
اين كم يا آل سعود ومن معكم؟
الى أين تذهب أموال المسلمين؟
de plus elle a de la chance il ne vie pas au maroc Nasser Presque 5 ou 6 mois sans aucun jugement ni accusation
resoudre le problem de grand Nasser zafzafi l innocent et apres on parle de temimi
مع العلم ان الريافة مغاربة