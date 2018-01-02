السلطات المصرية تعدم 4 مدانين في قضية إرهابية

هسبريس - د.ب.أ

نفذت السلطات المصرية اليوم الثلاثاء حكم الإعدام بحق أربعة مدانين في قضية "إرهابية" بسجن برج العرب في الإسكندرية.

وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم إن أجهزة الأمن بسجن برج العرب بالإسكندرية، نفذت صباح اليوم ، حكم الإعدام بحق أربعة متهمين، في القضية المسماة إعلامياً بـ"ستاد كفر الشيخ"، بعد صدور حكم نهائي واجب النفاذ بحقهم من قبل المحكمة العسكرية.

وحسب المصادر ، نقلت سيارات الإسعاف الجثث إلى مشرحة كوم الدكة.

وتعود أحداث القضية إلى 15 إبريل 2015؛ حيث تم تفجير عبوة ناسفة بغرفة ملاصقة لبوابة الاستاد الرياضي في مدينة كفر الشيخ، شمالي مصر، وأمام مكان تجمع طلبة الكلية الحربية للسفر للقاهرة، ما أدى لمقتل ثلاثة طلاب، وإصابة اثنين آخرين.

وكانت السلطات المصرية نفذت حكم الاعدام يوم الثلاثاء الماضي بحق 15 من المدانين في قضايا إرهاب، على خلفية اتهامهم بقتل ضباط وجنود القوات المسلحة في شمال سيناء.