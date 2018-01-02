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الرئيسية | خارج الحدود | السلطات المصرية تعدم 4 مدانين في قضية إرهابية

السلطات المصرية تعدم 4 مدانين في قضية إرهابية

السلطات المصرية تعدم 4 مدانين في قضية إرهابية
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 02 يناير 2018 - 15:10

نفذت السلطات المصرية اليوم الثلاثاء حكم الإعدام بحق أربعة مدانين في قضية "إرهابية" بسجن برج العرب في الإسكندرية.

وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم إن أجهزة الأمن بسجن برج العرب بالإسكندرية، نفذت صباح اليوم ، حكم الإعدام بحق أربعة متهمين، في القضية المسماة إعلامياً بـ"ستاد كفر الشيخ"، بعد صدور حكم نهائي واجب النفاذ بحقهم من قبل المحكمة العسكرية.

وحسب المصادر ، نقلت سيارات الإسعاف الجثث إلى مشرحة كوم الدكة.

وتعود أحداث القضية إلى 15 إبريل 2015؛ حيث تم تفجير عبوة ناسفة بغرفة ملاصقة لبوابة الاستاد الرياضي في مدينة كفر الشيخ، شمالي مصر، وأمام مكان تجمع طلبة الكلية الحربية للسفر للقاهرة، ما أدى لمقتل ثلاثة طلاب، وإصابة اثنين آخرين.

وكانت السلطات المصرية نفذت حكم الاعدام يوم الثلاثاء الماضي بحق 15 من المدانين في قضايا إرهاب، على خلفية اتهامهم بقتل ضباط وجنود القوات المسلحة في شمال سيناء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - saood الثلاثاء 02 يناير 2018 - 15:31
من تبث في حقه جرم القتل العمد سواء كان ارهابا او غيره وكيفما كانت الاسباب والاهداف والدوافع جاز اعدامه وهذا هو الحكم العادل الذي يضمن حق المقتول واسرته ويضمن البقاء لمن هو مستعد للعيش داخل مجتمع يحترم حق الحياة لغيره ولنفسه فباي حق يعيش القاتل داخل السجن يتمتع بكل الحقوق والخلوة يلد ويخلف اسرة ويتصل بعائلته ويتمتع ولو بقسط من الحياة والمقتول يدهب الى القبر وتشرد عائلته وارملته ويحرم من اقدس حق في الوجود ظلما وقد يغادر السجن بعد مدة ويصبه يتجول امام ابناء المقتول عنوة هل هذا عدل يا ابواق الزور الداعين لالغاء احكام الاعدام بحجة ان هذه الاحكام تمس باحد الحقوق المقدسة في الكون وماذا فعل القاتل الم ينتهك هذا الحق وجاز حرمانه منه جزاءا له عاشت مصر وعاش قضاؤها وحكامها ولو انني اختلف معهم
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2 - louardi dz الثلاثاء 02 يناير 2018 - 15:32
ا ختصر لهم السيسي الطريق الى الجنة و حور العين و على باقي الدول الاقتداء بالسيسي و تسهيل الطريق الموعود لمن اراد
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