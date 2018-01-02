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الرئيسية | خارج الحدود | الكنيست يقيّد أي انسحاب إسرائيل محتمل من القدس

الكنيست يقيّد أي انسحاب إسرائيل محتمل من القدس

الكنيست يقيّد أي انسحاب إسرائيل محتمل من القدس
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 02 يناير 2018 - 17:05

صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يتطلب موافقة ثلثي أعضاء الكنيست على أي قرار بشأن "تقسيم" القدس.

وتمت المصادقة على القانون بأغلبية 64 نائبًا مقابل معارضة 51، من أصل 120 نائبًا هم أعضاء الكنيست، وفقًا للمكتب الإعلامي للكنيست الإسرائيلي.

وأشار البيان أنه بموجب القانون، وهو تعديل "لقانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل، فإنه سيتطلب موافقة 80 نائبًا للموافقة على أي محاولة للتنازل عن السيادة الإسرائيلية في أي جزء من القدس".

وتنص الصيغة السابقة، قبل التعديل، على وجوب الحصول على الأغلبية العادية، أي 61 عضوًا في الكنيست، لتقسيم القدس. ومن شأن القانون الجديد، تعقيد أي انسحاب إسرائيلي محتمل من القدس الشرقية المحتلة مستقبلًا.

ولكن القانون الجديد يتيح إمكانية تعديل حدود بلدية القدس، كما رسمتها إسرائيل، بحيث يمكن ضم مناطق إسرائيلية إليها أو إخراج أحياء فلسطينية منها.

وقال المكتب الإعلامي للكنيست "يسمح مشروع القانون بإعادة رسم خطوط بلدية القدس، بحيث تبقى مناطق في المدينة تحت السيادة الإسرائيلية، دون أن تبقى جزءًا من العاصمة".

وأضاف المكتب أنه "إذا اختارت الحكومة أن تتنازل عن هذه المناطق، فإنها لن تخضع إلا للاستفتاء الوطني، كما هو الحال بالنسبة لأي أرض إسرائيلية ذات سيادة، ولكن ليس الحصول على ثلثي أصوات أعضاء".وأوضح أنه "یمکن الطعن في المادة التي تتطلب تصویت الثلثین لتقسیم القدس بأغلبية 61 عضویة".

وقال مسؤولون إسرائيليون، في الأشهر الماضية، إنهم يريدون ضم مستوطنات إسرائيلية في محيط القدس إلى المدينة، وإخراج أحياء فلسطينية في داخل القدس بهدف ترسيخ الأغلبية اليهودية فيها.ويدور الحديث عن أحياء "كفر عقب" شمالي المدينة، ومخيمي شعفاط وعناتا في شرقي المدينة، والتي تشير تقديرات أنه يسكنها أكثر من 120 ألفًا من الفلسطينيين حملة الهوية المقدسية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - علال الثلاثاء 02 يناير 2018 - 17:32
هؤلاء يبنون سعادتهم على انقاض تعاسة الشعب الفلسطيني.. انها قمة الغطرسة والتجبر.. ولكن لاقوة ولاغالب الا الله.. وسوف ياتي اليوم الذي تعاد الحقوق إلى اهلها..
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45
2 - Citoyenne الثلاثاء 02 يناير 2018 - 18:05
فلسطين تحارب 51 دولة
الولايات المتحدة و اسرائيل .
هادا الظلم
و الغبن
و الطغيان
و الاستعمار
الله غالب
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25
3 - karim الثلاثاء 02 يناير 2018 - 18:16
يعلمون علم اليقين انهم لم و لن ينعمو بالامن و الأمان رغم تسلحهم باحدث الأسلحة الفتاكة و سلاح الدمار الشامل الفيتو الامريكي فهل مثلا يستطيع احدهم حمل علمهم المزعوم و التجول في اَي مكان بالعالم دون خوف ؟؟؟
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19
4 - ramou الثلاثاء 02 يناير 2018 - 18:29
إسرائيل إلى زوال لا شك في ذلك و إن وعد الله حق.
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22
5 - abdou الثلاثاء 02 يناير 2018 - 18:42
القدس محتلة ،في السنين الاخيرة أصبحنا نسمع في الاعلام القدس الشريف فقط و تناسينا انها محتلة ،والان اصبحنا نسمع القدس عاصمة .(........) نخاف ان يتحود الجيل على هذه الانباء التي لا تخدم أبدا قضية احتلال القدس.صراحة منذ مدة ونحن نسمع فقط ما يكرس العكس.اللهم استر واخذل اليهود المغتصبون في كل امرهم.
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9
6 - متتبع الثلاثاء 02 يناير 2018 - 18:55
فلسطين دولة محتلة من طرف الصهاينة . وسيأتي يوم كما وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القدس للمسلمين.
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9
7 - mre الثلاثاء 02 يناير 2018 - 19:27
Soutenez ce peuple! financièrement par le biais des associations et par militantisme en boycottant les produits sionistes(bds).
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5
8 - mogador الثلاثاء 02 يناير 2018 - 19:57
كل هذه الخطوات الإستفزازية من طرف الكيان الصهيوني التي تجاوزت كل الحدود سنجد بعض الأبواق من العربان تطالب بمفاوضات للسلام و الخنوع.
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5
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