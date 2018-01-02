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كُتّاب وآراء
300 امرأة في هوليود يدشّن حملة ضد التحرش
دشّنت أكثر من 300 امرأة من العاملات بمجالات السينما والتلفزيون والمسرح، في الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، حملة ضد التحرش الجنسي.
إطلاق الحملة المسماة بـ"تايمز آب ناو" جاء من منطقة هوليود بولاية كاليفورنيا، تلك المنطقة التي تعد المركز التاريخي للسنيما الأمريكية والممثلين.
وشاركت في الحملة أكثر من 300 ممثلة شهيرة عالميا كناتالي بورتمان وإيما ستون، فضلا عن كاتبات، ومخرجات في في مجالي الأفلام والسينما.
وتشمل الحملة خطة عمل لمكافحة التحرش الجنسي الممنهج وسوء السلوك بأماكن عملهن في قطاعي صناعة الأفلام، وغيرها من القطاعات الأخرى في الولايات المتحدة.
وأطلقت المجموعة صندوقا للدفاع القانوني عن ضحايا التحرش مدعوما بمبلغ 13 مليون دولار من التبرعات؛ لتقديم المساعدة القانونية للنساء والرجال ممن لا يملكون الأموال اللازمة لمكافحة تلك الظاهرة.
ودعت الحملة أيضا النساء اللواتي يعتزمن السير على السجادة الحمراء في حفل "جوائز غولدن غلوب" لهذا العام، إلى ارتداء ملابس سوداء لرفع مستوى الوعي بخصوص التحرش الجنسي.
تجدر الإشارة أن الرأي العام الأمريكي لا يزال مشغولًا بمزاعم تحرش جرت في من قبل عدد من المخرجين والمنتجين والممثلين، مثل المنتج الشهير، هارفي وينشتاين، والممثل، كيفين سبيسي.