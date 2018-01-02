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الرئيسية | خارج الحدود | مقتل 9 متظاهرين بأصفهان خلال احتجاجات بإيران

مقتل 9 متظاهرين بأصفهان خلال احتجاجات بإيران

مقتل 9 متظاهرين بأصفهان خلال احتجاجات بإيران
هسبريس - إفي
الثلاثاء 02 يناير 2018 - 13:10

لقي ما لا يقل عن تسعة أشخاص مصرعهم الليلة الماضية في مدن مختلفة بمحافظة أصفهان، الواقعة على بعد نحو 350 كلم جنوب العاصمة طهران، في احتجاجات جديدة مناهضة للحكومة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة في إيران، حسبما أفادت اليوم وسائل إعلام محلية.

ومن بين القتلى الذين سقطوا الليلة الماضية، يوجد ستة لقوا حتفهم في مدينة قدري جان، عندما هاجموا قسم الشرطة بالمدينة.

كما قُتل طفل عمره 11 عاما بين الضحايا بسبب أعيرة نارية في مدينة خميني شهر وأحد أعضاء الحرس الثوري في كهريزك وشرطي في نجف آباد.

بالإضافة إلى ذلك، أكد نائب حاكم محافظة همدان للشئون الأمنية والسياسية، سعيد شاروجي، سقوط ثلاثة قتلى خلال احتجاجات نظمت ليلة أول أمس في إحدى مدن المحافظة.

وبسقوط هذا العدد، ترتفع حصيلة القتلى في الاحتجاجات المناهضة للفساد وارتفاع تكاليف المعيشة، التي اندلعت في 28 ديسمبر الماضي، إلى 20 شخصا.

وأوضحت وزارة الداخلية الإيرانية أنها لم تمنح أي تصاريح لتنظيم مظاهرات، مشيرة إلى أن قانون الجرائم السياسية في الجمهورية الإسلامية يجرم أي احتجاجات تُعتبر مناهضة لإدارة الدولة ومؤسساتها السياسية والسياسات الوطنية والخارجية".

وخلال الاحتجاجات، رفع المتظاهرون شعارات ضد نظام الجمهورية الإسلامية والرئيس حسن روحاني والقائد الأعلى للثورة، آيه الله علي خامنئي.

كما أضروموا النار أيضا في حاويات مخصصة للقمامة وهشموا واجهات زجاجية لبعض المصارف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - samir الثلاثاء 02 يناير 2018 - 13:56
نحن نموت كل يوم قهرا بسبب فساد ولاة أمرنا و لا أحد يسمع ما نقول
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-6
2 - harrokki الثلاثاء 02 يناير 2018 - 14:15
Si les iraniens ont réussi à chasser les terroristes de Syrie ce n'est pas une bande de manipulés par les judéo-chrétiens qui va les déstabiliser c'est la seule démocratie dans le monde musulman
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-9
3 - وزوون الثلاثاء 02 يناير 2018 - 14:24
ترامب ونتنياهو يصرحان عبر تويتر وبالفيديو انهما يدعمان ما يسمي بتورة ضد النظام الايراني
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4
4 - Espoir الثلاثاء 02 يناير 2018 - 14:37
Et bien chaque chose a une fin surtout si elle n'évolue pas.
ces démocraties bidons des états théocratique réellement durement dictatoriaux ne peuvent pas durer.
même la mère des révolution Bolchevique n'a pas résister aux changements et que dire de celles des dirigent abrutis
Les Iraniens finiornt par chasser ces Mollah qui font revivre le passer et bougent sans avancer.
Ce n'est pas parce que on arrive à enrichir l'Uranium qu'on es développé. cette besogne est à portée d'un bon Physicien c'est tout
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