مقتل 9 متظاهرين بأصفهان خلال احتجاجات بإيران

هسبريس - إفي

لقي ما لا يقل عن تسعة أشخاص مصرعهم الليلة الماضية في مدن مختلفة بمحافظة أصفهان، الواقعة على بعد نحو 350 كلم جنوب العاصمة طهران، في احتجاجات جديدة مناهضة للحكومة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة في إيران، حسبما أفادت اليوم وسائل إعلام محلية.

ومن بين القتلى الذين سقطوا الليلة الماضية، يوجد ستة لقوا حتفهم في مدينة قدري جان، عندما هاجموا قسم الشرطة بالمدينة.

كما قُتل طفل عمره 11 عاما بين الضحايا بسبب أعيرة نارية في مدينة خميني شهر وأحد أعضاء الحرس الثوري في كهريزك وشرطي في نجف آباد.

بالإضافة إلى ذلك، أكد نائب حاكم محافظة همدان للشئون الأمنية والسياسية، سعيد شاروجي، سقوط ثلاثة قتلى خلال احتجاجات نظمت ليلة أول أمس في إحدى مدن المحافظة.

وبسقوط هذا العدد، ترتفع حصيلة القتلى في الاحتجاجات المناهضة للفساد وارتفاع تكاليف المعيشة، التي اندلعت في 28 ديسمبر الماضي، إلى 20 شخصا.

وأوضحت وزارة الداخلية الإيرانية أنها لم تمنح أي تصاريح لتنظيم مظاهرات، مشيرة إلى أن قانون الجرائم السياسية في الجمهورية الإسلامية يجرم أي احتجاجات تُعتبر مناهضة لإدارة الدولة ومؤسساتها السياسية والسياسات الوطنية والخارجية".

وخلال الاحتجاجات، رفع المتظاهرون شعارات ضد نظام الجمهورية الإسلامية والرئيس حسن روحاني والقائد الأعلى للثورة، آيه الله علي خامنئي.

كما أضروموا النار أيضا في حاويات مخصصة للقمامة وهشموا واجهات زجاجية لبعض المصارف.