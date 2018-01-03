24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5907:3012:3715:1217:3518:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. الإضراب عن الطعام يشد الحبل بين المحكمة ومعتقلي "حراك الريف" (5.00)

  2. احتجاج باعة جائلين يرافق افتتاح سوق بسطات (5.00)

  3. الزفزافي يطالب بمواجهة المفسدين لتحويل المغرب إلى سويسرا (5.00)

  4. المشعل والمصباح (5.00)

  5. ترامب يتهم باكستان بالخداع والكذب على أمريكا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | البارصا يعرض 150 مليون يورو لضم كوتينيو

البارصا يعرض 150 مليون يورو لضم كوتينيو

البارصا يعرض 150 مليون يورو لضم كوتينيو
هسبريس - إفي
الأربعاء 03 يناير 2018 - 00:30

يدخل نادي برشلونة المرحلة الأخيرة لحسم صفقة البرازيلي فيليبي كوتينيو من ليفربول الإنجليزي.

وكشفت صحيفة (موندو ديبورتيفو) المحلية أن النادي الكتالوني أبلغ ليفربول باستعداده لدفع 150 مليون يورو تشمل المتغيرات لشراء صانع الألعاب البرازيلي البالغ من العمر 25 عاما.

وذكرت الصحيفة نقلا عن العديد من المصادر عن ثقتها في إمكانية إتمام الصفقة خلال موسم الانتقالات الشتوي الجاري، مشيرة إلى أن البرسا يعرض 110 ملايين نظير جلب البرازيلي بالإضافة إلى 40 أخرى كمتغيرات اعتمادا على أداء اللاعب والألقاب التي سيحققها مع البلاوجرانا.

ويعد كوتينيو الهدف الأساسي الذي يسعى برشلونة لضمه منذ الصيف الماضي، لكن تعنت إدارة "الريدز" حال دون إتمام الصفقة، وكذلك مغالاة النادي الإنجليزي المادية، وذلك بالرغم من رغبة اللاعب نفسه في الذهاب إلى الليجا.

ولايزال النادي الكتالوني يبحث عن بديل بارز للبرازيلي نيمار الذي رحل بشكل مفاجيء قبل انطلاق الموسم صوب باريس سان جيرمان عقب دفع قيمة الشرط الجزائي الضخمة في عقده والبالغة 222 مليون يورو.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.