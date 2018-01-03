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كُتّاب وآراء
البارصا يعرض 150 مليون يورو لضم كوتينيو
يدخل نادي برشلونة المرحلة الأخيرة لحسم صفقة البرازيلي فيليبي كوتينيو من ليفربول الإنجليزي.
وكشفت صحيفة (موندو ديبورتيفو) المحلية أن النادي الكتالوني أبلغ ليفربول باستعداده لدفع 150 مليون يورو تشمل المتغيرات لشراء صانع الألعاب البرازيلي البالغ من العمر 25 عاما.
وذكرت الصحيفة نقلا عن العديد من المصادر عن ثقتها في إمكانية إتمام الصفقة خلال موسم الانتقالات الشتوي الجاري، مشيرة إلى أن البرسا يعرض 110 ملايين نظير جلب البرازيلي بالإضافة إلى 40 أخرى كمتغيرات اعتمادا على أداء اللاعب والألقاب التي سيحققها مع البلاوجرانا.
ويعد كوتينيو الهدف الأساسي الذي يسعى برشلونة لضمه منذ الصيف الماضي، لكن تعنت إدارة "الريدز" حال دون إتمام الصفقة، وكذلك مغالاة النادي الإنجليزي المادية، وذلك بالرغم من رغبة اللاعب نفسه في الذهاب إلى الليجا.
ولايزال النادي الكتالوني يبحث عن بديل بارز للبرازيلي نيمار الذي رحل بشكل مفاجيء قبل انطلاق الموسم صوب باريس سان جيرمان عقب دفع قيمة الشرط الجزائي الضخمة في عقده والبالغة 222 مليون يورو.