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الرئيسية | خارج الحدود | إنقاذ ستة مهاجرين مغاربة في سواحل سبتة المحتلة

إنقاذ ستة مهاجرين مغاربة في سواحل سبتة المحتلة

إنقاذ ستة مهاجرين مغاربة في سواحل سبتة المحتلة
مُتابعة من خالد ملوك
الثلاثاء 02 يناير 2018 - 17:40

تمكنت فرقة الإنقاذ البحري الإسبانية من إنقاذ 6 مغاربة، مساء اليوم، بعدما تم توقيف القارب الذي كان يقلهم على بعد عشرة أميال بحرية عن ميناء ثغر سبتة المحتل.

ووفق ما نقلته قناة "Ceutatv" الإسبانية، فإن الموقوفين كانوا في رحلة بحرية نحو سواحل تراب المملكة الأيبيرية، مشيرة إلى أن "تدخل عناصر البحرية الإسبانية تم بعد التوصل بإشعار يفيد بوجود قارب على متنه مهاجرون معرضون للخطر، على بعد أميال قليلة عن مدينة سبتة".

وتبعا للمصدر الإعلامي ذاته، فإن "الأفراد الذين جرى إنقاذهم يتمتعون بصحة جيدة، وقد نقلوا على متن مركب تابع للقوات البحرية الإسبانية يضم فريقا طبيا سهر على توفير العناية اللازمة لهم، من ملابس وتغذية وفحص طبي".

يشار إلى العشرات من المرشحين للهجرة غير النظامية حاولوا خلال السنة الماضية التسلل إلى إسبانيا بحرا عبر مضيق جبل طارق؛ الأمر الذي دفع سلطات مدريد ونظيرتها بالعاصمة الرباط إلى السماح لبعضهما البعض بدخول مياه البلدين دون حواجز.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - PureMinded الثلاثاء 02 يناير 2018 - 17:55
علاش كايحركوا؟
اذا ارادوا المدرسة كاينة فكوت ديفوار، بدون فيزا.

اذا ارادوا المستشفى كاين فجنوب السودان، بدون فيزا.

اذا ارادوا الملعب كاين فتنزانيا، بدون فيزا.

سبحان الله هاد الشعب مابغاش يفهم منطق رابح رابح.
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34
2 - سلام الصويري الثلاثاء 02 يناير 2018 - 18:01
لماذا اغلب المواطنين خصوصا الشباب يريد مغادرة البلد بأية وسيلة ؟؟
سؤال يجب ان يطرح على من بيدهم الامر الحقيقين من خدام الدولة العميقة .
وهل هناك اكبر من فضيحة المغادرة ولو على حساب الحياة بالنسبة لبلد مسؤولوه مصابون ب: la folie des grandeurs
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24
3 - العربي الثلاثاء 02 يناير 2018 - 20:54
هذا حلم من الصعب تحققه لكنه ليس بالمستحيل
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5
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