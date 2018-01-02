إنقاذ ستة مهاجرين مغاربة في سواحل سبتة المحتلة

مُتابعة من خالد ملوك

تمكنت فرقة الإنقاذ البحري الإسبانية من إنقاذ 6 مغاربة، مساء اليوم، بعدما تم توقيف القارب الذي كان يقلهم على بعد عشرة أميال بحرية عن ميناء ثغر سبتة المحتل.

ووفق ما نقلته قناة "Ceutatv" الإسبانية، فإن الموقوفين كانوا في رحلة بحرية نحو سواحل تراب المملكة الأيبيرية، مشيرة إلى أن "تدخل عناصر البحرية الإسبانية تم بعد التوصل بإشعار يفيد بوجود قارب على متنه مهاجرون معرضون للخطر، على بعد أميال قليلة عن مدينة سبتة".

وتبعا للمصدر الإعلامي ذاته، فإن "الأفراد الذين جرى إنقاذهم يتمتعون بصحة جيدة، وقد نقلوا على متن مركب تابع للقوات البحرية الإسبانية يضم فريقا طبيا سهر على توفير العناية اللازمة لهم، من ملابس وتغذية وفحص طبي".

يشار إلى العشرات من المرشحين للهجرة غير النظامية حاولوا خلال السنة الماضية التسلل إلى إسبانيا بحرا عبر مضيق جبل طارق؛ الأمر الذي دفع سلطات مدريد ونظيرتها بالعاصمة الرباط إلى السماح لبعضهما البعض بدخول مياه البلدين دون حواجز.