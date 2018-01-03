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كُتّاب وآراء
وزارة الدفاع الروسية تؤكد تحطم مروحية بسورية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاربعاء، سقوط طائرة مروحية في سورية ومقتل طاقمها. وقالت في بيان نشرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية إن هليكوبتر "إم.آي-24" سقطت في سورية بسبب عطب تقني، وتأكد مقتل الطيارين الاثنين اللذين كانا على متنها.
وأوضح المصدر أن المروحية تحطمت في 31 دجنبر الماضي خلال رحلتها إلى مطار حماة بسبب عطل فني. وأشارت إلى أن المركبة هبطت بشكل حاد قبل 15 كيلومترا من المطار، وعلى إثر ذلك لقي الطياران حتفهما، وأصيب مهندس المروحية.
ولفتت الوزارة الانتباه إلى أن فريق البحث والإنقاذ قام على الفور بنقل المهندس المصاب إلى مطار حميميم لتلقي الرعاية الصحية المناسبة.