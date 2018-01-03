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الرئيسية | خارج الحدود | نقاش هاتفي يجمع مسؤولين من بيونغ يانغ وسيول

نقاش هاتفي يجمع مسؤولين من بيونغ يانغ وسيول

نقاش هاتفي يجمع مسؤولين من بيونغ يانغ وسيول
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 03 يناير 2018 - 14:55

أجرى مسؤولون من سيول وبيونغ يانغ، اليوم الأربعاء، محادثات هاتفية للمرة الأولى منذ عام 2015 ، في خطوة صغيرة نحو تطبيع العلاقات المتوترة بين الكوريتين الشمالية والجنوبية.

وأعلنت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية أن المباحثات الهاتفية ، التي جرت في بلدة "بانمونجوم" الحدودية المشتركة بين الجانبين، قد ركزت على تفاصيل تقنية .. ووعد مسؤولو كوريا الشمالية بإعادة الاتصال، وفقا للمتحدثة باسم الوزارة نفسها.

ويأتي الاتصال كإيماءة لتذويب جمود العلاقات بين الخصمين، وذلك بعد أن أعرب الزعيم الكوري الشمالي عن اهتمامه بمشاركة رياضيين من بلاده في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها كوريا الجنوبية الشهر المقبل.

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤولون حكوميون عبر الخط الخاص منذ عام 2015، رغم أن الخط الهاتفي ظل مفتوحا حتى عام 2016 لإجراء بعض المحادثات التقنية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - عادل الأربعاء 03 يناير 2018 - 15:15
لعنو الشيطان،راكم خوت أو توام أو كاتشابهو
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2 - محمد بن بركة - تنغير الأربعاء 03 يناير 2018 - 15:46
" عقبال المروك مع دزاير " فنحن في شمال أفريقيا أحوج إلى مثل هذه الإتصالات أكثر من الكوريتين ... نتمنى فتح الحدود مع الجزائر في الألعاب الإفريقية بالمغرب ... " ونوعلو بجوج الشيطان قبل الكوريتين والمريكان " .
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3 - simohamed fes الأربعاء 03 يناير 2018 - 15:52
أمريكا لن يروق لها مافعله مسؤولين البلدين لأنها تقتات على جيف الصراعات والتوتر.وليس في صالح تجارتها أن تتصالح الشعوب
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