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كُتّاب وآراء
نقاش هاتفي يجمع مسؤولين من بيونغ يانغ وسيول
أجرى مسؤولون من سيول وبيونغ يانغ، اليوم الأربعاء، محادثات هاتفية للمرة الأولى منذ عام 2015 ، في خطوة صغيرة نحو تطبيع العلاقات المتوترة بين الكوريتين الشمالية والجنوبية.
وأعلنت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية أن المباحثات الهاتفية ، التي جرت في بلدة "بانمونجوم" الحدودية المشتركة بين الجانبين، قد ركزت على تفاصيل تقنية .. ووعد مسؤولو كوريا الشمالية بإعادة الاتصال، وفقا للمتحدثة باسم الوزارة نفسها.
ويأتي الاتصال كإيماءة لتذويب جمود العلاقات بين الخصمين، وذلك بعد أن أعرب الزعيم الكوري الشمالي عن اهتمامه بمشاركة رياضيين من بلاده في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها كوريا الجنوبية الشهر المقبل.
وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤولون حكوميون عبر الخط الخاص منذ عام 2015، رغم أن الخط الهاتفي ظل مفتوحا حتى عام 2016 لإجراء بعض المحادثات التقنية.