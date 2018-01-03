24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5907:3012:3715:1317:3518:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. سلامي: المحليون يلعبون "الشان" بلا ضغوط .. والإخفاق ليس كَارِثة (5.00)

  2. تاهلة .. "بلدة العسكر" تقاسي التهميش والفوضى والتاريخ المنسي (5.00)

  3. المغرب يتعاقد مع إيطاليين للتنقيب عن المحروقات (5.00)

  4. إيقاف فرنسي بتهمة اغتصاب طفلتين وسط فاس (5.00)

  5. أمطار وثلوج بالمغرب ابتداء من يوم الجمعة المقبل (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الحرس الثوري يعلن "نهاية الفتنة" في مدن إيران

الحرس الثوري يعلن "نهاية الفتنة" في مدن إيران

الحرس الثوري يعلن "نهاية الفتنة" في مدن إيران
هسبريس - إفي
الأربعاء 03 يناير 2018 - 21:43

أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، اليوم "نهاية الفتنة" في إشارة إلى التظاهرات التي شهدتها إيران على مدار الأيام الماضية احتجاجا على سياسات الحكومة الاقتصادية.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن جعفري قوله "يمكننا اليوم أن نعلن نهاية فتنة 1396 (العام الإيراني الحالي)" مشيرا إلى أن "الأعداء يعلمون بأنهم لا يمكنهم أبدا تهديد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وشكر الشعب الإيراني على دعمهم للنظام، في يوم خرج فيه عشرات الآلاف من المواطنين إلى شوارع إيران للتعبير عن دعمهم لنظام طهران.

وأشار جعفري إلى أن تواجد الشعب في الأوقات الصعبة وفي أزمة الثورة أعاق خطط مثيري الفتن وساعد قوات الأمن على تحديدهم بسرعة.

وذكر أن كثيرا ممن شاركوا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي بدأت في 28 دجنبر، من "المناهضين للثورة والمنافقين (جماعة مجاهدي خلق)، حيث تم اعتقالهم وسيتم التعامل معهم بحزم.

وأضاف، أن البعض يتصور بأن الصداقة مع الولايات المتحدة ستحسن الوضع الاقتصادي، ولكن على هؤلاء النظر إلى دول مثل مصر ضحت بكل شيء من أجل الصداقة مع واشنطن.

وشدد على أن "العدو (في إشارة إلى الولايات المتحدة) فشل اليوم في كافة السياسات التي طبقها في المنطقة، كل ما يمكنه القيام به هو خلق حالة من عدم الاستقرار في إيران".

ويشار إلى أن الاحتجاجات المناهضة للحكومة الإيرانية التى انطلقت يوم الخميس الماضى فى العديد من مدن البلاد، أسفرت عن مقتل 20 شخصا واعتقال أكثر من ألف متظاهر

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - باعمراني الأربعاء 03 يناير 2018 - 21:48
الحرس الثوري يعلن قمع المظاهرات وقتل المتظاهرين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
2 - وجهة نظر... الأربعاء 03 يناير 2018 - 21:56
نهاية الحراك سببه القمع والاعتقالات......النظام الإيراني نظام فاشي......نظام مسبب لعدد من الأزمات في العديد من الدول.... ...على الدول الكبرى مساعدة الشعب الثائر لازالته.
شخصيا أتمنى إزاحة النظام لينعم الشعب الايراني بحريته....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
3 - عدنان ن الأربعاء 03 يناير 2018 - 22:12
الثورة المضادة لا تأتي إلا بالسوء ودائما ما تصب في الوحل كما هو الأمر في مصر ايران تحتاج إلى اصلاح وتجديد وليس إلى تغيير وانقلاب والشعب يعي جيدا ماذا يحاك ضدهم من الخارج ومن الجيران الذين لا يريدون لشعوبهم أن تشم رائحة الثورة والانتفاضة على القبيلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
4 - مغربي ضائع الأربعاء 03 يناير 2018 - 22:17
هدا يعني أن ترامب بقى فحال حشاكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
5 - MATADOR الأربعاء 03 يناير 2018 - 22:19
الحراك مازال مستمرا والحرس الثوري القمعي الديكتاتوري يشبه نظام الجنرالات الحركي في دويلة الجزائر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
6 - HAMID الأربعاء 03 يناير 2018 - 22:23
المظاهرات في ايران فتنة
و المظاهرات في البحرين ثورة .
والحوثيين هم ثوار والسوريين هم ارهاب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
40
7 - moha o'trente الأربعاء 03 يناير 2018 - 22:24
En Iran le salaire minimum est de 5000dh en Iran il n'y a pas de bidonville , en Iran le taux d'analphabétisme est de 12% Comme l'Italie ou le Portugal en Iran le chômeur a une indemnité, en Iran l'essence est à 1,5dh en Iran la bouteille de gaz est à 7dh ........les iraniens ne supplient pas les occidentaux pour venir en touristes chez eux les iraniens ont une dignité que les arabes ont perdus y très longtemps. Comme à dit Rohani les occidentaux confondent les arabes et les perses.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
8 - غريب الأربعاء 03 يناير 2018 - 22:31
قال القائد الثوري الإيراني المظاهرات إنتهت المظاهرات مازالت مستمرة حتى تحقيق كامل الأهداف وهي الإطاحة بالنظام الحاكم الشيعي المجرم الغاصب المسؤول عن جميع المشاكل في الشرق الأوسط
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
9 - amin el halmi الأربعاء 03 يناير 2018 - 22:34
الي فشل الثورة الايرانية ,, هو الشعب الايراني لي خرج في مسيرات مليونية شوف الجزيرة ,, نفس سيناريو اردوغان
وايضا قوة ايران الدبلوماسية مع روسيا والصييني لي منعو اي تدخل امريكي اسرائيلي عسكري ,, والتحالفات الاقلمية لي منعات من اي تسرب للسلاح
قالها بصراحه اردوغان والحكومة العراقيه ,, لقد مللنا من الارهاب ونحن لا نريد سوريه جديده في ايران ,, وتم حراسه الحدود البرية مع ايران ,, وتم منع الاجانب من الاقتراب من الحدود
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
10 - اشوفوا غيرها الأربعاء 03 يناير 2018 - 23:15
لا غزة لا لبنان هدا هو شعار الغوغاء في ايران وهدا الشعار من تاليف وكتابة المهزومين امام محور المقاومة ( امريكا اسرائيل والسعودية ) .الا ان مشكلتهم انهم كانوا اغبباء وواهمين حين توهموا انهم سيؤحققون بما يسمونه بالفوضى الخلاقة ما عجزوا عن تحقيقه خلال حربهم العالمية على محور المقاومة.ففشلوا في غزة،وفشلوا في لبنان وسورية والعراق واليمن والان ذهبوا الى الحلقة الاقوى لكنهم نسوا بل يعلمون انهم منبوذون عند الاحرار في ايران ويكفي ان يدعمك ترامب ونتانياهو واذنابهم لتتيقن انك على خطأ.والشعب الايراني ومند سنة 1979 وشعاره الدائم الموت لامريكا (الشيطان الاكبر) الموت لاسرائيل . كما ان الشعب الايراني خبر نتائج الربيع العربي المدعوم ايصا من هؤلاء . ثم ان هذا الحلف ومن والاه لا ينتصرون ابدا والدليل هزيمتهم النكراء في اليمن الاعزل الظعيف الفقير رغم الحصار الجوي والبري والبحري ورغم صمت العالم.الشعب الايراني يعلم كيف تحول من العبودية والاستعباد قبل 1979 وكيف اصبح سيد نفسه بعزة الاسلام الان وكيف اصبحت ايران قوة اقليمية كبيرة اقتصادية وعسكرية رغم الحصار المفروض عليها عالميا مند سنة 79،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
11 - beeman الأربعاء 03 يناير 2018 - 23:29
الهة عربان الخليج ترمب يشجع هذه المظاهرات منذ اليوم الاول.محض صدفة?
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
12 - INCONNU الأربعاء 03 يناير 2018 - 23:54
والله خبر مفرح لان الصهاينة والماسونية وعملائها الخونة لن يفلحو لزعزعت وطن مسلم الذي وقف امامهم وقفت رجل ولكن شعب الايراني ليس الشعوب التي باعت شرفها وركعت للصهاينة الحمد لله الذي نزع القناع من وجوههم وبحول الله لن يفلحو اعداء الله وايران سوف تبقى حاجزا امام الخونة الذين يدعون انهم يتزعمون المسلميين ولكن هم سوى ادات تتحكم فيها الصهيونية الماسونية لاركاع ما تبقى من الشعوب التي لم تركع لهم اما الباقي تجد الصهاينة يتجولون بحرية ويجتمعون معهم في عقري دارهم وبعد ذلك ياءتيك ويقول لك الله ينصر القدس يا لها من شعوب التي خانت اوطانها فالموت اشرف لهم من الحياة وهذه هي الحقيقة ان اردت نشرها وشكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
13 - INCONNU الخميس 04 يناير 2018 - 00:14
مبروك لاشقائنا فالدين والحمد لله لن يفلحو اعداء الله في زعزعت امن ايران شعب مثقف وواعي ولا مكان للامية والجهل والفقر والحقد بين الارانيين كمى يوجد في بعض الدول العربية تراه غارق فالفقر والجهل وحاقد وفاسد وتراه يملي عليك وكءنه هو احسن وهو ذكي وهو وهو مبروك عليكم ولا مكان للخونة بينكم لتنفيذ ما تريده الصهيونية واعوانهم الخونة الذين باعو شرفهم الله ما زال يكشف لنا من خونة لكي نعرف من هو حبيبك ومن هو عدوك الصهيوني الحقيقي وشكرا لهسبريس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.