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كُتّاب وآراء
الحرس الثوري يعلن "نهاية الفتنة" في مدن إيران
أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، اليوم "نهاية الفتنة" في إشارة إلى التظاهرات التي شهدتها إيران على مدار الأيام الماضية احتجاجا على سياسات الحكومة الاقتصادية.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن جعفري قوله "يمكننا اليوم أن نعلن نهاية فتنة 1396 (العام الإيراني الحالي)" مشيرا إلى أن "الأعداء يعلمون بأنهم لا يمكنهم أبدا تهديد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وشكر الشعب الإيراني على دعمهم للنظام، في يوم خرج فيه عشرات الآلاف من المواطنين إلى شوارع إيران للتعبير عن دعمهم لنظام طهران.
وأشار جعفري إلى أن تواجد الشعب في الأوقات الصعبة وفي أزمة الثورة أعاق خطط مثيري الفتن وساعد قوات الأمن على تحديدهم بسرعة.
وذكر أن كثيرا ممن شاركوا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي بدأت في 28 دجنبر، من "المناهضين للثورة والمنافقين (جماعة مجاهدي خلق)، حيث تم اعتقالهم وسيتم التعامل معهم بحزم.
وأضاف، أن البعض يتصور بأن الصداقة مع الولايات المتحدة ستحسن الوضع الاقتصادي، ولكن على هؤلاء النظر إلى دول مثل مصر ضحت بكل شيء من أجل الصداقة مع واشنطن.
وشدد على أن "العدو (في إشارة إلى الولايات المتحدة) فشل اليوم في كافة السياسات التي طبقها في المنطقة، كل ما يمكنه القيام به هو خلق حالة من عدم الاستقرار في إيران".
ويشار إلى أن الاحتجاجات المناهضة للحكومة الإيرانية التى انطلقت يوم الخميس الماضى فى العديد من مدن البلاد، أسفرت عن مقتل 20 شخصا واعتقال أكثر من ألف متظاهر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
شخصيا أتمنى إزاحة النظام لينعم الشعب الايراني بحريته....
و المظاهرات في البحرين ثورة .
والحوثيين هم ثوار والسوريين هم ارهاب.
وايضا قوة ايران الدبلوماسية مع روسيا والصييني لي منعو اي تدخل امريكي اسرائيلي عسكري ,, والتحالفات الاقلمية لي منعات من اي تسرب للسلاح
قالها بصراحه اردوغان والحكومة العراقيه ,, لقد مللنا من الارهاب ونحن لا نريد سوريه جديده في ايران ,, وتم حراسه الحدود البرية مع ايران ,, وتم منع الاجانب من الاقتراب من الحدود