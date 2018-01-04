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الرئيسية | خارج الحدود | فرنسا تعتزم سن قانون لمكافحة الأخبار الكاذبة بالنت

فرنسا تعتزم سن قانون لمكافحة الأخبار الكاذبة بالنت

فرنسا تعتزم سن قانون لمكافحة الأخبار الكاذبة بالنت
عمر أيدن من فرنسا*
الخميس 04 يناير 2018 - 04:26

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أن بلاده تعتزم إصدار قانون لمكافحة انتشار الأخبار الكاذبة وترويجها على شبكة الانترنيت، قبل حلول نهاية 2018.

جاء ذلك في تصريحات صحفية حول الإعلام الفرنسي وعالم الإعلام، أدلى بها ماكرون، خلال برنامج الاحتفال بالعام الجديد بقصر الإليزيه الرئاسي في العاصمة باريس.

وقال ماكرون، إن الأخبار الكاذبة على الإعلام والمنشورات الدعائية زادت خلال الآونة الأخيرة، وإنهم يعتزمون شن حملة من أجل التصدي لها.

وشدد على أنه سيتم طرح مشروع قانون إلى البرلمان خلال فترة قصيرة، وأن إطاره سيحدد خلال الأيام المقبلة.

وأضاف "سنعزز آليتنا القانونية بهدف حماية ديمقراطيتنا من الأخبار الكاذبة".

وأشار إلى أنه يتم فرض عقوبات مثل مسح الأخبار المعنية أو تعليق عضوية المستخدمين أو حظرهم من الوصول للموقع.

وأكد أنه سيتم تعزيز "المجلس الأعلى البصري السمعي" الفرنسي ضد تأثير وسائل الإعلام التي تدار أو توجه من قبل الدول الأجنبية في بلاده.

ولفت ماكرون، إلى أن بلاده ستجري إصلاحات في مؤسسات البث العامة الفرنسية.

وشارك في البرنامج الذي دعا إليه ماكرون، العديد من الصحفيين المحليين والأجانب العاملين في باريس.

*وكالة أنباء الأناضول

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - الحسين الخميس 04 يناير 2018 - 05:04
ولماا ذا لا نسن قوانين مثلهم في المغرب
ام ننتظر ماما فرنسا كالعادة تبدا ؟
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2 - هشام الخميس 04 يناير 2018 - 09:59
فرنسا ما فيهاش شوف تيفي واخواتها ومع دالك بغاو اسنو قانون احتراما لادن المواطن ياسبحان الله الاسلام يطبق على ايدي النصارى
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