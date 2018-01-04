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كُتّاب وآراء
فرنسا تعتزم سن قانون لمكافحة الأخبار الكاذبة بالنت
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أن بلاده تعتزم إصدار قانون لمكافحة انتشار الأخبار الكاذبة وترويجها على شبكة الانترنيت، قبل حلول نهاية 2018.
جاء ذلك في تصريحات صحفية حول الإعلام الفرنسي وعالم الإعلام، أدلى بها ماكرون، خلال برنامج الاحتفال بالعام الجديد بقصر الإليزيه الرئاسي في العاصمة باريس.
وقال ماكرون، إن الأخبار الكاذبة على الإعلام والمنشورات الدعائية زادت خلال الآونة الأخيرة، وإنهم يعتزمون شن حملة من أجل التصدي لها.
وشدد على أنه سيتم طرح مشروع قانون إلى البرلمان خلال فترة قصيرة، وأن إطاره سيحدد خلال الأيام المقبلة.
وأضاف "سنعزز آليتنا القانونية بهدف حماية ديمقراطيتنا من الأخبار الكاذبة".
وأشار إلى أنه يتم فرض عقوبات مثل مسح الأخبار المعنية أو تعليق عضوية المستخدمين أو حظرهم من الوصول للموقع.
وأكد أنه سيتم تعزيز "المجلس الأعلى البصري السمعي" الفرنسي ضد تأثير وسائل الإعلام التي تدار أو توجه من قبل الدول الأجنبية في بلاده.
ولفت ماكرون، إلى أن بلاده ستجري إصلاحات في مؤسسات البث العامة الفرنسية.
وشارك في البرنامج الذي دعا إليه ماكرون، العديد من الصحفيين المحليين والأجانب العاملين في باريس.
*وكالة أنباء الأناضول
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تعليقات الزوّار (2)
ام ننتظر ماما فرنسا كالعادة تبدا ؟