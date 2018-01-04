24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5907:3012:3715:1317:3518:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. سلامي: المحليون يلعبون "الشان" بلا ضغوط .. والإخفاق ليس كَارِثة (5.00)

  2. تاهلة .. "بلدة العسكر" تقاسي التهميش والفوضى والتاريخ المنسي (5.00)

  3. المغرب يتعاقد مع إيطاليين للتنقيب عن المحروقات (5.00)

  4. إيقاف فرنسي بتهمة اغتصاب طفلتين وسط فاس (5.00)

  5. أمطار وثلوج بالمغرب ابتداء من يوم الجمعة المقبل (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الاتحاد الأوروبي ينتقد قانونا بإعدام فلسطينيين

الاتحاد الأوروبي ينتقد قانونا بإعدام فلسطينيين

الاتحاد الأوروبي ينتقد قانونا بإعدام فلسطينيين
هسبريس - متابعة
الخميس 04 يناير 2018 - 02:49

انتقد مكتب الاتحاد الأوروبي في إسرائيل، مشروع القانون الذي يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق فلسطينيين نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

ونشر المكتب تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، الأربعاء، قال فيها: "عقوبة الإعدام لا تتسق مع الكرامة الإنسانية"، بحسب ما نقل موقع صحيفة "هآرتس" العبرية.

وأضاف: "إنها تشكل معاملة لا إنسانية ومهينة، وليس لديها أي تأثير رادع مثبت، وتجعل الأخطاء القضائية لا رجعة فيها وقاتلة".

وحذر جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، في وقت سابق اليوم من أن إقرار مشروع القانون بشكل نهائي، سيؤدي إلى موجة من عمليات اختطاف ليهود حول العالم.

وفي وقت سابق اليوم، صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق فلسطينيين نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

ويحتاج مشروع القانون الجديد إلى المرور بثلاث قراءات (باقي قراءتين) في الكنيست ليصبح نافذًا.

ولا تطبق إسرائيل حكم الإعدام مهما كانت التهمة، وتكتفي بالسجن لمدد طويلة قد تصل إلى مئات السنين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مجلوق فنيويورك الخميس 04 يناير 2018 - 03:27
هادشي كيبين بان نهاية اسرائيل قريبة,,,,,,
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.