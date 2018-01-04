الاتحاد الأوروبي ينتقد قانونا بإعدام فلسطينيين

هسبريس - متابعة

انتقد مكتب الاتحاد الأوروبي في إسرائيل، مشروع القانون الذي يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق فلسطينيين نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

ونشر المكتب تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، الأربعاء، قال فيها: "عقوبة الإعدام لا تتسق مع الكرامة الإنسانية"، بحسب ما نقل موقع صحيفة "هآرتس" العبرية.

وأضاف: "إنها تشكل معاملة لا إنسانية ومهينة، وليس لديها أي تأثير رادع مثبت، وتجعل الأخطاء القضائية لا رجعة فيها وقاتلة".

وحذر جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، في وقت سابق اليوم من أن إقرار مشروع القانون بشكل نهائي، سيؤدي إلى موجة من عمليات اختطاف ليهود حول العالم.

وفي وقت سابق اليوم، صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق فلسطينيين نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

ويحتاج مشروع القانون الجديد إلى المرور بثلاث قراءات (باقي قراءتين) في الكنيست ليصبح نافذًا.

ولا تطبق إسرائيل حكم الإعدام مهما كانت التهمة، وتكتفي بالسجن لمدد طويلة قد تصل إلى مئات السنين.