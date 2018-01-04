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الرئيسية | خارج الحدود | إيران تقزّم الخرجات الاحتجاجية وتتحرك أمميّا ضد التدخلات الأمريكية

إيران تقزّم الخرجات الاحتجاجية وتتحرك أمميّا ضد التدخلات الأمريكية

إيران تقزّم الخرجات الاحتجاجية وتتحرك أمميّا ضد التدخلات الأمريكية
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 04 يناير 2018 - 13:00

صرح وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي بأن 42 ألف شخص، على أقصى تقدير، شاركوا في الاحتجاجات التي رصدت في بلاده.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" عن الوزير قوله، اليوم الخميس، إن "تقييم العدد يعد صعبا للغاية؛ لأن الاحتجاجات تمت في إطار مجموعات صغيرة في مدن مختلفة".

وأضاف المسؤول الحكومي الإيراني: "السلطات المعنية أخبرتنا أنهم كانوا 42 ألف شخص على الأكثر، ولا يعد ذلك عددا كبيرا"، وفق تعبيره.

الحرس الثوري الإيراني ذكر، أمس الأربعاء، أن عدد المشاركين في الاحتجاجات نفسها، خلال الأيام الماضية، "تراوح بين 1500 و15 ألف شخص".

من جهة أخرى، قدم مندوب إيران في منظمة الأمم المتحدة، غلام علي خوشرو، رسالة إلى الأمين العام ومجلس الأمن احتجاجا على التدخل الأمريكي في شؤون إيران الداخلية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية،، اليوم الخميس ما ورد في الرسالة بكون "الإدارة الأمريكية الجديدة لا ترى أي حدود في انتهاك جميع ثوابت وقواعد القانون الدولي السائدة".

وتابع المصدر :"قامت الإدارة في الأيام الأخيرة، بتوجيه من رئيس هذا البلد، بمواصلة إجراءاتها التدخلية في الشأن الداخلي الإيراني بكل وقاحة .. بذريعة دعم احتجاجات متفرقة، انحرفت في العديد من الحالات من قبل متسللين نحو العنف الأعمى والتخريب الواسع والقتل غير المبرر".

واتهم المندوب الفارسي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"الدعوة إلى التخريب من خلال تغريداته المكررة المثيرة للسخرية". وشدد على أن "إجراءات التدخل الصارخة التي تجري الآن من قبل الحكومة الأمريكية تتناقض مع قواعد القانون الدولي، وتتعارض مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة".

ودعا ممثل إيران في الأمم المتحدة جميع الدول إلى "إدانة هذه السياسات والتصريحات الخطيرة"، وطالب الولايات المتحدة الأمريكية بـ"العمل بمسؤولية، وأن تبقي ملتزمة بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

ترامب، الذي دأب منذ بداية الاحتجاجات الإيرانية نهاية الأسبوع الماضي على نشر تغريدات داعمة للتظاهر، كتب أمس تغريدة جديدة على حسابه على موقع تويتر، قال فيها :"كل الاحترام لشعب إيران في سعيه لاستعادة حكومته... سترون دعما عظيما من الولايات المتحدة في الوقت المناسب!".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - ايران في المخاض الخميس 04 يناير 2018 - 13:10
كان أمرا طبيعيا أن تنتصر ارادة القمع على ارادة التغيير وان كان هذا لايعني القضاء على رغبة التغيير التي أطلت برأسها على المشهد المتشدد لدولة المرجعية وولاية الفقيه ايران الا زوال بعد تجرأ المواطن واعلن العصيان وحطم سور الخوف ، التغيير قادم وان أجل الى أجل مسمى .
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-52
2 - البيضاوي الخميس 04 يناير 2018 - 13:17
فقهاء ايران ومشايخها يصرفون ملايير الدولارات من اجل خلق الحروب الأهلية وزرع الفتن والانشقاق داخل الدول العربية وتناسوا الشعب الإيراني الدي يعاني معظمه وكما هو معروف للجميع من الفقر والحاجة والبطالة ومشاكل عدة على جميع الاصعدة؟
النظام الرجعي في ايران اذا لم يغير من سياسته الفاشلة والمتجاوزة سيتسبب بلا شك في تدمير ايران وتقتيل شعبها ..
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-21
3 - هماندوزي الخميس 04 يناير 2018 - 13:32
لو اجتمع الجن والإنس والنعاج والكوبوي والصهيوني والعملاء والخونة وتجار الدين وداعيش والنصرة فلن يستطيعوا هزم إيران أو ضرب استقرارها لان بكل بساطة جعل الله من الأمة الفارسية أمة عظيمة. ليعرف القراء ان تعليقي هذا بعيد عن أي انتماء مذهبي او طائفي أو تطرفي كما يظن البعض وإنما من خلال دروس التاريخ لأن أعداء إيران حاولوا مرارا ومنذ الثورة الخمينية أن يزعزعوا استقرارها ولم يفلحوا .
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-8
4 - عزالدين الخميس 04 يناير 2018 - 13:46
كل ما قيل عن ايران راس الفتنة في الخليج اتفق معه
لكن سياسيا نحتاج لايران هادئة
لتكون شوكة في حلق امريكا واسرائيل بشان القدس نحتاج ايران في هذا الظرف كدرع
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50
5 - driss الخميس 04 يناير 2018 - 13:47
n'importe quoi
l'Iran fabrique sa propre voiture et son propre armes et on osent a les critiquer base
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12
6 - OMAR الخميس 04 يناير 2018 - 13:58
ا يران دولة قوية وحضارة عريقة ستقسم ظهر حزب اليكود العربي الذي يتزعمه محمد بن سلمان وبعض الممالك الاعراب ايها الاعراب الاميين ان سبويه هو من وضع علم النحو العربي للغتكم كفاكم نفاقا وصهيونية
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5
7 - الحنش الخميس 04 يناير 2018 - 14:12
عندما تتحرك الشعوب فانها تحصد الاخضر و اليابس و لا ينفع معها لا جن و لا انس
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-3
8 - ملاحض الخميس 04 يناير 2018 - 14:12
امريكا والصهيونية تتلهف لتغيير نضام ايران لكن دالك لن يتحقق لها فى القريب
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16
9 - الغيوان الخميس 04 يناير 2018 - 14:13
رد على رقم 6 OMAR
ليكن في علمك أن اللغة العربية ، لغة القرآن ، ليست ملكا للعرب وحدهم. لكنها لغة أصبحت عالمية بفضل الإسلام .
و عندما كانت الحضارة العربية الإسلامية سائدة في أنحاء العالم ، اغنت اللغة العربية جميع لغات ولهجات البشرية كالفرنسية والإسبانية والإيطالية و الإنجليزية والبرتغالية والألمانية والتركية والهندية والروسية و الفارسية واللهجات البربرية وغيرها .
هذا عن سبيل المثال لا الحصر.
ان يؤلف سيبويه كتابا رائعا في النحو العربي فهذا خير دليل انه درس و احب هذه اللغة .
والإيرانيون يكتبون لغتهم الفارسية بحروف عربية. ولقد أحسنوا فعلا و نعم الاختيار
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14
10 - مواطن الخميس 04 يناير 2018 - 14:14
ايران الدولة الإسلامية الوحيدة التي وقفت ضد الإمبريالية المتغطرسة لأمريكا وتصدت وتتصدى لتوسع نفوذ الحركة الصهيونية في الشرق الأوسط وفي العالم .فهي تمثل الدراع الوحيد المتبقي للمسلمين ضد الصهيونية والإمبريالية الأمريكية بعد ما أصبحت جل الدول المجاورة والبعيدة تتطبع بشكل جلي مع الصهايينة وتتوسل ودها.
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23
11 - مغربي حر الخميس 04 يناير 2018 - 14:18
بعيداً عن الطائفية
شياً قليلاً من الصراحة ... ايران دولة صاعدة في شتى المجالات ، اما الاحتجاجات فهي ردة فعل لزيادات في ثمن البنزين وزيادة في الضرائب على الموطنيين نفس الشي بنسبة لدول منطقة الخليج السعودية والإمارات
رغم انهم دول المصدرة للبترول
الله أيدينا فضو
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20
12 - إحباط مؤامرةالتضبيع الخميس 04 يناير 2018 - 14:19
‎إنها كانت فعلا مؤامرة غبية من أغبياء معسكر العمالة و الخنوع و الخضوع و الاستسلام و الرجعية و التضبيع الموالي لإدارة ترامب الاستعمارية الكولونيالية و ربيبتها في الكيان الصهيوني برئاسة مجرم الحرب و القتل و الدم نتنياهو و بتحريض و تجييش منه و تمويل عربان و مشايخ البترودولار و الذين يرتعدون رعبا و خوفا و هزيمة من المارد الايراني و الثورة الإسلامية و زعامتها المقاومة و الممانعة و كل حركات المقاومة الاسلامية و العربية. ‎
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16
13 - رشيد الخميس 04 يناير 2018 - 14:45
سياسة أمريكا معروفة، تحشر أنفها في كل شيء تحت تحت ذريعة حماية حقوق الإنسان... ايران هي الأخرى سياستها غير نظيفة، وتريد إظهار قوتها في محيطها ... وأمريكا وايران رغم عداوتهما على ما يظهر فقد كانا متفقين على إسقاط العراق، ومع وقع لشعب هذا البلد ايران تتحمل الجزء الأكبر منه في تفتيته وتخريبه... وهاهي ترى بعينيها كما هي خطورة التخريب، وإراقة الدماء، التي نراها مع كامل الأسف لاتحدث إلا في العالم العربي و الإسلامي...
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3
14 - harrokki الخميس 04 يناير 2018 - 14:53
M. Rohani a dit que les judéo-chrétiens confondent les arabes et les perses . Des milliers de condamnations à la peine de mort aux USA contre les noirs américains et personne ne trouve à redire dans le monde !!! Israël a le droit d'avoir des armes nucléaires mais pas les coréens .........
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3
15 - ملاحظ الخميس 04 يناير 2018 - 15:11
ايران لن يصيبها مكروه لان نضامها غير قاءم على الديكتاتورية ولانها صادقة فى قناعاتها والشعب الايرانى لا يخادع حكامه
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3
16 - بطليموس الخميس 04 يناير 2018 - 15:12
عندما خرج الشعب الإيراني سلميا ضد الشاه و ثار ضد الفساد و الطبقة البورجوازية التي إمتصت أرزاق الناس ، علم الغرب أنه شعب واعي وأن شاه إيران إنتهت صلاحياته فلعبت بالدين لعبة خبيثة وجائت بخادم مشروعهم من قلب فرنسا وهو الخميني الذي حول إيرن لى دولة دينية شيعية طائفية تخضع في كل مؤسساتها للمرشد العام وفتاويه فأقام الحرس الثوري الإيراني المشانق في الساحات و الملاعب لكي يعدم كل مخالف للمرشد و ترسيخ الطاعة العمياء للدجال الخميني و بعد الخامنئي ، لكن الغرب لليعطي مصداقية للمشهد بدأ أعلاميا في توجيه التهم للحكام أصحاب العمم لينفد بهم مشروعه الخسيس للتقسيم المنطقة التي تزخر بثروات هائلة من غاز و بترول ، اليوم الإيرانيون فهموا أن هذا النظام الديني بعيد كل البعد عن إهتماماتهم الإقتصادية و الإجتماعية وأنه زج بأبناهم و ثرواتهم في حروب العراق و سوريا و اليمن و لبنان تحت دريعة نشر الثورة و حكم ولاية الفقيه أنا أظن أنها بداية نهاية نظام ديكتاتوري طائفي إنتهت صلاحيته وكلمة الأولى و الأخيرة هي للشعب
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2
17 - saad الخميس 04 يناير 2018 - 15:13
وهل اربعون سنة التي في عمر ثورة الخميني تساوي شيئا ....لقد ظلت الاندلس في حوزة المسلمين لمدة 8 قرون من الزمن وفي الاخير غادروها رغما عنهم و استعمرت فرنسا الجزائر لمدة قرن و 32 سنة و غادرت و خمينك هذا سيرحل قريبا جدا
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1
18 - ichouali3 الخميس 04 يناير 2018 - 15:22
دولة فارس أو ايران هي دولة مسلمة في غالبيتها ومدهب أهلها شيعة وأغلب شيعتها امامية اثناعشرية فيها أهل السنة وفيها ديانات أخرى كزرادشتيين ومعتقدات أخرى، لكن هم مسلمون.
ايران دولة قوية قياسا على الدول العربية المجاورة,مرت بحرب عسيرة ضد العراق وبمساندة الغرب، تصدت لاستفزازات أمريكا واسرائيل والسعودية لعقود مضت، تصنع وتنتج بعض العتاد الحربي والصناعة الخفيفة ولديها التكنولوجيا النووية وتنتج غدائها بنسبة مئوية عالية تكاد تغطي مأة في المأة.ستلحق قريبا بماليزيا وأندونيسيا وتركيا ان لم تكن كدلك الآن.
فعلى المغرب أن يتأسى بدولة ايران في التصنيع والتعليم والتنظيم، بدل الجدال العقيم والتعاليق السخيفة، أما اللغة العربية فهي ليست لأحد، بل هي لمن تعلم بها، وصنع وأنتج العلم الحقيقي بها وحاول تطويرها وتحديثها، فنحن في المغرب والكبير نتعلم بالعربية حتى ما ادا بلغنا السلك العالي اتجهنا صوب الفرنسية أو الأجليزية لنتعلم أو نكمل التعليم ثم نقع في حيص بيص ولا ننتج الا الجهل.
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4
19 - abdel76 الخميس 04 يناير 2018 - 15:45
إيران أمريكا روسيا وإسرئيل 4 وجوه لعملة واحدة هذفها الأسمى هو محاربة أهل السنة والجماعة وتقزيمهم. أليس أمريكا هي التي جاءت بالخميني على طائرة فرنسية ليحكم إيران مقابل تنفيد تعليماتهم بالحرف وهذا التلاسن بين خامنئي السفاح وترامب ليس إلا درا للرماد في عيون المغرر بهم والذين مآزالوا يظنون أن الشيعة الصفوية مسلمين. من أراد معرفة حقيقة هؤلاء المجوس فليشاهد قناة وصال ليعلم قبل أن يتكلم.
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