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كُتّاب وآراء
إيران تقزّم الخرجات الاحتجاجية وتتحرك أمميّا ضد التدخلات الأمريكية
صرح وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي بأن 42 ألف شخص، على أقصى تقدير، شاركوا في الاحتجاجات التي رصدت في بلاده.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" عن الوزير قوله، اليوم الخميس، إن "تقييم العدد يعد صعبا للغاية؛ لأن الاحتجاجات تمت في إطار مجموعات صغيرة في مدن مختلفة".
وأضاف المسؤول الحكومي الإيراني: "السلطات المعنية أخبرتنا أنهم كانوا 42 ألف شخص على الأكثر، ولا يعد ذلك عددا كبيرا"، وفق تعبيره.
الحرس الثوري الإيراني ذكر، أمس الأربعاء، أن عدد المشاركين في الاحتجاجات نفسها، خلال الأيام الماضية، "تراوح بين 1500 و15 ألف شخص".
من جهة أخرى، قدم مندوب إيران في منظمة الأمم المتحدة، غلام علي خوشرو، رسالة إلى الأمين العام ومجلس الأمن احتجاجا على التدخل الأمريكي في شؤون إيران الداخلية.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية،، اليوم الخميس ما ورد في الرسالة بكون "الإدارة الأمريكية الجديدة لا ترى أي حدود في انتهاك جميع ثوابت وقواعد القانون الدولي السائدة".
وتابع المصدر :"قامت الإدارة في الأيام الأخيرة، بتوجيه من رئيس هذا البلد، بمواصلة إجراءاتها التدخلية في الشأن الداخلي الإيراني بكل وقاحة .. بذريعة دعم احتجاجات متفرقة، انحرفت في العديد من الحالات من قبل متسللين نحو العنف الأعمى والتخريب الواسع والقتل غير المبرر".
واتهم المندوب الفارسي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"الدعوة إلى التخريب من خلال تغريداته المكررة المثيرة للسخرية". وشدد على أن "إجراءات التدخل الصارخة التي تجري الآن من قبل الحكومة الأمريكية تتناقض مع قواعد القانون الدولي، وتتعارض مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة".
ودعا ممثل إيران في الأمم المتحدة جميع الدول إلى "إدانة هذه السياسات والتصريحات الخطيرة"، وطالب الولايات المتحدة الأمريكية بـ"العمل بمسؤولية، وأن تبقي ملتزمة بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".
ترامب، الذي دأب منذ بداية الاحتجاجات الإيرانية نهاية الأسبوع الماضي على نشر تغريدات داعمة للتظاهر، كتب أمس تغريدة جديدة على حسابه على موقع تويتر، قال فيها :"كل الاحترام لشعب إيران في سعيه لاستعادة حكومته... سترون دعما عظيما من الولايات المتحدة في الوقت المناسب!".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
النظام الرجعي في ايران اذا لم يغير من سياسته الفاشلة والمتجاوزة سيتسبب بلا شك في تدمير ايران وتقتيل شعبها ..
لكن سياسيا نحتاج لايران هادئة
لتكون شوكة في حلق امريكا واسرائيل بشان القدس نحتاج ايران في هذا الظرف كدرع
l'Iran fabrique sa propre voiture et son propre armes et on osent a les critiquer base
ليكن في علمك أن اللغة العربية ، لغة القرآن ، ليست ملكا للعرب وحدهم. لكنها لغة أصبحت عالمية بفضل الإسلام .
و عندما كانت الحضارة العربية الإسلامية سائدة في أنحاء العالم ، اغنت اللغة العربية جميع لغات ولهجات البشرية كالفرنسية والإسبانية والإيطالية و الإنجليزية والبرتغالية والألمانية والتركية والهندية والروسية و الفارسية واللهجات البربرية وغيرها .
هذا عن سبيل المثال لا الحصر.
ان يؤلف سيبويه كتابا رائعا في النحو العربي فهذا خير دليل انه درس و احب هذه اللغة .
والإيرانيون يكتبون لغتهم الفارسية بحروف عربية. ولقد أحسنوا فعلا و نعم الاختيار
شياً قليلاً من الصراحة ... ايران دولة صاعدة في شتى المجالات ، اما الاحتجاجات فهي ردة فعل لزيادات في ثمن البنزين وزيادة في الضرائب على الموطنيين نفس الشي بنسبة لدول منطقة الخليج السعودية والإمارات
رغم انهم دول المصدرة للبترول
الله أيدينا فضو
ايران دولة قوية قياسا على الدول العربية المجاورة,مرت بحرب عسيرة ضد العراق وبمساندة الغرب، تصدت لاستفزازات أمريكا واسرائيل والسعودية لعقود مضت، تصنع وتنتج بعض العتاد الحربي والصناعة الخفيفة ولديها التكنولوجيا النووية وتنتج غدائها بنسبة مئوية عالية تكاد تغطي مأة في المأة.ستلحق قريبا بماليزيا وأندونيسيا وتركيا ان لم تكن كدلك الآن.
فعلى المغرب أن يتأسى بدولة ايران في التصنيع والتعليم والتنظيم، بدل الجدال العقيم والتعاليق السخيفة، أما اللغة العربية فهي ليست لأحد، بل هي لمن تعلم بها، وصنع وأنتج العلم الحقيقي بها وحاول تطويرها وتحديثها، فنحن في المغرب والكبير نتعلم بالعربية حتى ما ادا بلغنا السلك العالي اتجهنا صوب الفرنسية أو الأجليزية لنتعلم أو نكمل التعليم ثم نقع في حيص بيص ولا ننتج الا الجهل.