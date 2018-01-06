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"طيران الإمارات" يقصد تونس بعد "أزمة ظرفية"
السبت 06 يناير 2018 - 00:10
أفاد مصدر من مكتب شركة "طيران الإمارات" بتونس إنه من المتوقع استئناف أولى رحلات الشركة مع تونس خلال أيام؛ بعد قرار السلطات التونسية سحب قرار التعليق.
وقال متحدث اعلامي بوزارة النقل التونسية لوكالة الأنباء الألمانية إن الشركة الإماراتية لديها الإذن باستئناف الرحلات من وإلى تونس منذ صدور القرار برفع التعليق.
وكان قرار تعليق رحلات طيران الإمارات من قبل السلطات التونسية، الصادر يوم 24 دجنبر الماضي، قد جاء ردا على إجراءات اتخذتها الشركة وتقضي بمنع المواطنات التونسيات من السفر عبر طيران الإمارات لـ"دواعي أمنية".
وأحدثت تلك الخطوة حالة من التوتر بين البلدين، لكن سرعان ما تم احتوائها دبلوماسيا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - casaoui السبت 06 يناير 2018 - 00:17
On s'est fait insulté par des saoudiens par des emaratis par des égyptiens par des libanais ......et jamais un responsable marocain a exigé des excuses y a t il un homme de ce pays ???!!!
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