"طيران الإمارات" يقصد تونس بعد "أزمة ظرفية"

هسبريس - د.ب.أ

أفاد مصدر من مكتب شركة "طيران الإمارات" بتونس إنه من المتوقع استئناف أولى رحلات الشركة مع تونس خلال أيام؛ بعد قرار السلطات التونسية سحب قرار التعليق.

وقال متحدث اعلامي بوزارة النقل التونسية لوكالة الأنباء الألمانية إن الشركة الإماراتية لديها الإذن باستئناف الرحلات من وإلى تونس منذ صدور القرار برفع التعليق.

وكان قرار تعليق رحلات طيران الإمارات من قبل السلطات التونسية، الصادر يوم 24 دجنبر الماضي، قد جاء ردا على إجراءات اتخذتها الشركة وتقضي بمنع المواطنات التونسيات من السفر عبر طيران الإمارات لـ"دواعي أمنية".

وأحدثت تلك الخطوة حالة من التوتر بين البلدين، لكن سرعان ما تم احتوائها دبلوماسيا.