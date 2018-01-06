محادثات مرتقبة تجمع بين كوريا الشمالية والجنوبية

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت وزارة التوحيد في سيول أن الكوريتين اتفقتا على إجراء محادثات رفيعة المستوى الأسبوع المقبل.

وقالت الوزارة إن بيونغ يانغ قبلت دعوة من سيول لإجراء محادثات في قرية "بانمونجوم" الحدودية المشتركة، في المنطقة منزوعة السلاح بين البلدين.

وسيناقش الجانبان مشاركة كوريا الشمالية المحتملة في دورة الالعاب الاولمبية الشهر المقبل، وسبل تحسين علاقاتهما الثنائية.

يشار إلى أن الجانبين تبادلا أغصان الزيتون في وقت سابق من الأسبوع الجاري بعدما عرض زعيم كوريا الشمالية إرسال وفد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في كوريا الجنوبية، وذلك خلال خطابه بمناسبة العام الجديد، وقال إنه يأمل بصدق أن تكلل دورة الألعاب "بالنجاح".

وردا على ذلك، اقترحت سول عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل ، قائلة إنها تأمل في أن يفضي ذلك إلى حل الأزمة المثارة بشأن برنامج كوريا الشمالية النووي بالحوار والدبلوماسية.