اكتشاف مقبرة جماعية وسط الموصل العراقية

هسبريس ـ مُتابعة

أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى بالعثور على مقبرة جماعية تعود لشباب من ضحايا تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" وسط مدينة الموصل.

وقال النقيب أحمد العبيدي، في غرفة عمليات شرطة نينوى، إنه "تم العثور على جثث 22 شخصا ، أغلبهم من الشباب خلال عملية تمشيط ورفع الأنقاض بمدينة الموصل القديمة وسط الموصل".

وأوضح العبيدي أن "القوات الأمنية عثرت على الجثث وعليهم أثار تعذيب في مقبرة جماعية داخل ملجأ قديم في الموصل القديمة". وأضاف أن "القوات الأمنية انتشلت جثث الشباب بالكامل وسلمتهم إلى الطب العدلي الشرعي للتعرف على هوياتهم والاتصال بذويهم".