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كُتّاب وآراء
أزياء مزودة بالكاميرات تدثر الشرطة في ألمانيا
تبدأ الشرطة الألمانية ارتداء الزي المزود بكاميرا في منتصف يناير الجاري.
وردا على سؤال لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ.) قال المتحدث باسم الشرطة الألمانية جيرو فون فيجيزاك اليوم الجمعة: إن وحدات معينة من الشرطة الاتحادية في برلين سترتدي هذا الزي أولا، ثم تلحق بها بالتدريج وحدات أخرى على مستوى الدولة كلها.
وأضاف فيجيزاك أن الزي الذي كان مقررا ارتداؤه منتصف دجنبر الماضي، تأجل أربعة أسابيع لأن التعليمات الخاصة بالخدمة في هذا السياق لن تصدر إلا في منتصف يناير الجاري، مشيرا إلى أنه لا بد من تدبير 2300 كاميرا مثبتة على زي الشرطة بصورة إجمالية.
كانت نقابة العاملين في الشرطة طالبت منذ وقت طويل باستخدام هذه التقنية، نظرا لتزايد أعداد الاعتداءات على رجال الشرطة في ألمانيا.
وكان رئيس النقابة أوليف مالخوف أعلن في غشت الماضي في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية أن العدوانية تجاه رجال الشرطة غالبا ما تتراجع، عندما تكون هناك كاميرا تصور، كما أن متابعة الجرائم تكون أيسر عندما يتم التصوير بالكاميرا.