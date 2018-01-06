مايكل وولف: مستشارو ترامب يعتبرونه "طفلا"

هسبريس - إفي

قال مايكل وولف مؤلف الكتاب الجديد المثير للجدل حول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن مستشاري الرئيس يرون ترامب كـ"طفل" ويطلقون عليه لقب "الأحمق"، مدافعا عن أن كل ما نشره يتوافق مع الواقع في الجناح الغربي رغم تكذيبات البيت الأبيض.

وشكر المؤلف بلهجة ساخرة في أول مقابلة منذ اثارة الجدل حول كتابه "نار وغضب"، الذي طرح للبيع اليوم، ترامب على انتقاداته للكتاب ومحاولة محاميه وقف نشره.

وأكد وولف لشبكة (ان بي سي نيوز) "لا يساعدني فقط في بيع الكتب، بل يظهر أيضا أن مضمون الكتاب حقيقي. من الغريب أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول وقف نشر كتاب".

وأوضح أنه يظل يدعم مضمون الكتاب "تماما"، رغم تأكيدات البيت الأبيض أنه مليئ بـ"الأكاذيب"، مؤكدا أن "100%" من مستشاري ترامب لديهم رأي سلبي حوله ومنهم ابنته ايفانكا وصهره جاريد كوشنر.

وقال وولف "الجميع يقول إنه مثل طفل"، مضيفا "يقولون إنه أحمق".

وقلل من شأن الانتقادات التي وجهها ترامب، قائلا "يشكك في مصداقيتي رجل لديه أدنى معدل مصداقية عن اي شخص في العالم".

وأكد ترامب في أول تغريدة على شبكة "تويتر" اليوم أن الكتاب "مليء بالأكاذيب وبالتحريف وبمصادر غير موجودة"، مشيرا إلى أنه رفض "عدة مرات" طلب لقاء وولف.