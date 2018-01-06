24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5907:3012:3815:1517:3718:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. جمعيات أولياء التلاميذ تحذر من تداعيات إلغاء مجانية التعليم (5.00)

  2. وفاة جنين تسائل مصير سيارة إسعاف بحطّان (5.00)

  3. القضاء يمدد ملف "الأمراض المهنية للطرامواي" (5.00)

  4. قافلة "تيليلي" إلى إميضر" تنشد الحرية وترفض "الاعتقال السياسي" (5.00)

  5. الاعتقال الاحتياطي لفرنسي اغتصب طفلات بفاس (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | "داعش سيناء" يعدم قياديا عسكريا في حماس

"داعش سيناء" يعدم قياديا عسكريا في حماس

"داعش سيناء" يعدم قياديا عسكريا في حماس
هسبريس - متابعة
السبت 06 يناير 2018 - 04:51

نشر تنظيم "داعش" الإرهابي، فرع سيناء، شريطا مصورا جديدا يقوم فيه شخص من التنظيم بإطلاق النار من مسدسه على أحد القياديين في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يدعى موسى أبو زماط.

وقام العضو في تنظيم "داعش" الإرهابي، المسمى محمد الدجني، والملقب بأبي عائشة، وهو ابن أحد القياديين في "حماس"، بتوجيه رصاصات من مسدسه إلى رأس مواطنه الفلسطيني، بسبب تهريبه السلاح إلى كتائب عز الدين القسام، لأنهم "مرتدون عن الإسلام"، حسب بيان الإدانة الذي تلاه أحد الإرهابيين.

ويعتبر محمد الدجني، الذي انضم إلى "داعش" سيناء، الابن الأكبر لأبو راشد الدجني، أحد القادة الكبار في "حماس"، وهو شخصية معروفة في قطاع غزة، والمدير المسؤول عن ملف معالجة الجرحى في غزة.

وكشف أبو عائشة، من خلال الإصدار الجديد لـ"داعش"، عن وجهه على غير عادة التنظيم في مشاهد القتل والذبح، حيث تتم تغطية وجه القاتل. ويبدو أن "داعش" سيناء تعمد كشف شخصية القاتل لقطع أي إمكانية لعودته إلى غزة بعد انشقاق مجموعة من العناصر، التي عادت إلى القطاع بعد الضربات التي وجهت إلى التنظيم الإرهابي من قبل الجيش المصري.

وذكرت تقارير استخباراتية أن مجموعة من الشباب قطعوا علاقتهم بـ"داعش" سيناء وعادوا إلى غزة، من قبيل أبي أنس وأبي الطيب من منطقة نجع شيبانة جنوب رفح.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - المواطن السبت 06 يناير 2018 - 06:16
اخراج مصري رديء،ووقوف على الخشبة مبالغ فيه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - نورالدين بنعربية السبت 06 يناير 2018 - 06:44
ان السيسي واعوانه واليهود والشياطين يخططون باستمرار لزرع الفتنة والعداوة بين المسلمين وفصل غزة عن العالم وزرع العداوة بين الفلسطينيين المجاهدين وبين المسلمين وخاق ادعاءات مفبركة من صنه السيسي لوضع حاجز في سيناء كي يساند الصهاينة في شد الخناق على اسيادهم الابطال الفلسطينيين وحركة حماس المجاهدة في غزة . القدس عاصمة المسلمين الابدية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
3 - مصر فلسطين السبت 06 يناير 2018 - 07:08
المسلم يقتل المسلمين باسم الاسلام هل هذا هو الاسلام؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
4 - هشام السبت 06 يناير 2018 - 07:22
عندما يكون الصراع دينيا فإن الخراب هو الذي سيعم البلاد العربية...لأن الحقيقة الوحيدة في الوجود هي الموت،و أننا كلنا من بني البشر فلننشر المحبة بيننا عوض القتل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
5 - بنت البلاد السبت 06 يناير 2018 - 07:39
هذا دليل قاطع أن الدواعش ما هم إلا مجموعة من المندسين تحت راية الإسلام. فهم يقتلون المسلمين و ما بالك بالمجاهدين منهم الذين يحاربون إسرائيل. يوما بعد يوم تكشف لنا الأحداث و تؤكد لنا أن داعش ما هو إلا تنظيم ارهابي خلقه اليهود، أعداء الله و رسوله عليه أفضل الصلاة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
6 - خنيفري السبت 06 يناير 2018 - 08:28
مجموعة من الإرهابيين يعدمون مجاهدا فلسطينيا من حركة حماس هذا عمل إرهابي من الدرجة الأولى. ولهذا فمن الواجب على العرب والمسلمين أن يتحدوا للقضاء على هؤلاء الإرهابيين لأنهم مثل السرطان ويقوم بأجندة خارجية وفق ما يريده الصهاينة الغاشمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
7 - يالها من وحشية! السبت 06 يناير 2018 - 09:47
هل هذا مسلم من يقتل أخاه بدم بارد؟ ونحن نعلم أن الجهاد الحقيقي هو ما يقوم به جيش حماس في فلسطين لأنهم يدافعون عن أرضهم وعن المسجد الأقصى المبارك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
8 - said السبت 06 يناير 2018 - 09:56
هده الدواعش او الجواحش عملاء للصهاينة والامريكان خربوا العراق وسوريا والان ليبيا ولان يتجهون نحوا سيناء لشد الخناق عن حماس وتهديدا للجمهورية المصرية.ولاتنسوا ان الله لا يهمل الظالمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
9 - سامي السبت 06 يناير 2018 - 10:44
الصورة تعبر ان ليس هناك داعش ولا هم يحزنون .لماذا الأشخاص الاماميين دائما مكشوفوا الوجه والصف الموجود في الوراء ملثمون. في نظري أن هناك ((( نفذ الاوامر والا اطلقنا الرصاص))
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
10 - جري السبت 06 يناير 2018 - 11:58
مسلمي اليوم شر امة اخرجت للناس، فبدل الوقوف ضد سياسة ترامب والصهاينة بالاتحاد والعلم والصناعة والتكنلوجية واحياء الوطنية في النفوس، نقتل بعضنا البعض ونكفر بعضنا البعض بايعاز من المخابرات.
من يحمل السلاح ضد وطنه فليس انسان.
يجب القيام بصحوة فكرية ضد تراثنا الاسلامي المليء بالاكاذيب و التحريض.
فبالعلم تنهض الامم وليس بالقتل والتكفير.
ان اراد الله ان يجعل الكل بمسلمين، فانه على كل شيء قدير.
اصبحت لا اطيق اصحاب اللحي لانهم لا يتقنون فقط الا فن التكفير، وقال قال قال و بدون منطق ولا عقل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
11 - مجانين سيناء السبت 06 يناير 2018 - 12:15
داعش تنظيم متطرف حد الجنون ويتماهى في تطرفه مع الخوارج فلو كان هؤلاء زمن الخلافة لذبحوا مجاهدين ومبشرين بالجنة انهم لايقبلون أدنى هفوة حتى من الموالين بل واعدموا حتى بعض من قادتهم الذين فروا من زحف الموصل فليعلموا اننا في الجنة رغم انفهم وانهم في النار لان هذا الدين سهل ماشده احد الا غلبه .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
12 - KJackson السبت 06 يناير 2018 - 12:37
ديننا نهى عن قتل النفس بدون حق، و هو دين اللا اكراه و السلام و التعايش... لكن هؤولاء لا يمتون للاسلام بصلة، قتل مسلم لاخيه المسلم جريمة دينية كبيرة، القتل دائما كان جريمة دينية حتى وان لم يكن المقتول مسلما، اذا لم يتم الاعتداء عليك اي ان القتل ليس الغاية بل وسيلة حيث ان الغاية هي الدفاع عن النفس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 12 | عرض: 1 - 12

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.