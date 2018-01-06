"داعش سيناء" يعدم قياديا عسكريا في حماس

هسبريس - متابعة

نشر تنظيم "داعش" الإرهابي، فرع سيناء، شريطا مصورا جديدا يقوم فيه شخص من التنظيم بإطلاق النار من مسدسه على أحد القياديين في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يدعى موسى أبو زماط.

وقام العضو في تنظيم "داعش" الإرهابي، المسمى محمد الدجني، والملقب بأبي عائشة، وهو ابن أحد القياديين في "حماس"، بتوجيه رصاصات من مسدسه إلى رأس مواطنه الفلسطيني، بسبب تهريبه السلاح إلى كتائب عز الدين القسام، لأنهم "مرتدون عن الإسلام"، حسب بيان الإدانة الذي تلاه أحد الإرهابيين.

ويعتبر محمد الدجني، الذي انضم إلى "داعش" سيناء، الابن الأكبر لأبو راشد الدجني، أحد القادة الكبار في "حماس"، وهو شخصية معروفة في قطاع غزة، والمدير المسؤول عن ملف معالجة الجرحى في غزة.

وكشف أبو عائشة، من خلال الإصدار الجديد لـ"داعش"، عن وجهه على غير عادة التنظيم في مشاهد القتل والذبح، حيث تتم تغطية وجه القاتل. ويبدو أن "داعش" سيناء تعمد كشف شخصية القاتل لقطع أي إمكانية لعودته إلى غزة بعد انشقاق مجموعة من العناصر، التي عادت إلى القطاع بعد الضربات التي وجهت إلى التنظيم الإرهابي من قبل الجيش المصري.

وذكرت تقارير استخباراتية أن مجموعة من الشباب قطعوا علاقتهم بـ"داعش" سيناء وعادوا إلى غزة، من قبيل أبي أنس وأبي الطيب من منطقة نجع شيبانة جنوب رفح.