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كُتّاب وآراء
"داعش سيناء" يعدم قياديا عسكريا في حماس
نشر تنظيم "داعش" الإرهابي، فرع سيناء، شريطا مصورا جديدا يقوم فيه شخص من التنظيم بإطلاق النار من مسدسه على أحد القياديين في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يدعى موسى أبو زماط.
وقام العضو في تنظيم "داعش" الإرهابي، المسمى محمد الدجني، والملقب بأبي عائشة، وهو ابن أحد القياديين في "حماس"، بتوجيه رصاصات من مسدسه إلى رأس مواطنه الفلسطيني، بسبب تهريبه السلاح إلى كتائب عز الدين القسام، لأنهم "مرتدون عن الإسلام"، حسب بيان الإدانة الذي تلاه أحد الإرهابيين.
ويعتبر محمد الدجني، الذي انضم إلى "داعش" سيناء، الابن الأكبر لأبو راشد الدجني، أحد القادة الكبار في "حماس"، وهو شخصية معروفة في قطاع غزة، والمدير المسؤول عن ملف معالجة الجرحى في غزة.
وكشف أبو عائشة، من خلال الإصدار الجديد لـ"داعش"، عن وجهه على غير عادة التنظيم في مشاهد القتل والذبح، حيث تتم تغطية وجه القاتل. ويبدو أن "داعش" سيناء تعمد كشف شخصية القاتل لقطع أي إمكانية لعودته إلى غزة بعد انشقاق مجموعة من العناصر، التي عادت إلى القطاع بعد الضربات التي وجهت إلى التنظيم الإرهابي من قبل الجيش المصري.
وذكرت تقارير استخباراتية أن مجموعة من الشباب قطعوا علاقتهم بـ"داعش" سيناء وعادوا إلى غزة، من قبيل أبي أنس وأبي الطيب من منطقة نجع شيبانة جنوب رفح.
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تعليقات الزوّار (12)
من يحمل السلاح ضد وطنه فليس انسان.
يجب القيام بصحوة فكرية ضد تراثنا الاسلامي المليء بالاكاذيب و التحريض.
فبالعلم تنهض الامم وليس بالقتل والتكفير.
ان اراد الله ان يجعل الكل بمسلمين، فانه على كل شيء قدير.
اصبحت لا اطيق اصحاب اللحي لانهم لا يتقنون فقط الا فن التكفير، وقال قال قال و بدون منطق ولا عقل.