السعوديون يستفيدون من ألف ريال شهريا لمواجهة غلاء المعيشة

هسبريس - متابعة

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، صباح اليوم السبت، عددا من الأوامر الملكية التي تهدف إلى تخفيف أعباء المعيشة على السعوديين خاصة بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة والتي كان آخرها رفع أسعار البنزين بنسب وصلت الى 125 بالمئة.

وتضمنت الأوامر الملكية، التي نشرتها وكالة الانباء السعودية، صرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين لهذه السنة المالية الحالية اعتبارا من بداية الشهر الحالي، كما تضمنت صرف بدل غلاء معيشة شهري بمقدار 1000 ريال (حوالي 2500 درهم مغربيا) للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة.

العاهل السعودي أمر كذلك بصرف بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ 500 ريال وذلك لمدة سنة، كما سيتم إضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ 500 ريال لمدة سنة، على أن لا يُجمع بين هذا البدل وبين البدل السابق.

الأوامر الملكي تضمنت كذلك صرف مكافأة قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي، مع زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10 بالمئة لمدة سنة.

وتضمنت الأوامر الملكية، تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة عن المواطنيين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص، كما تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد عن مبلغ 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.