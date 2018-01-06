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كُتّاب وآراء
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حرس ملك السعودية يعتقل أمراء احتجوا في القصر
السبت 06 يناير 2018 - 15:35
اعتقل الحرس الملكي السعودي 11 أميرا بسبب التجمهر في قصر الحكم اعتراضا على إلغاء بعض الامتيازات التي كانوا يستفيدون منها.
وقالت صحيفة "سبق" إن الموقوفين قاموا بالتجمهر في قصر الحكم مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء، ومطالبين بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم.
المصدر نفسه أضاف أنه بعد إبلاغهم بخطأ مطالبتهم، ورفضهم مغادرة قصر الحكم، صدر أمر للحرس الملكي بالتدخل، ليتم القبض عليهم وإيداعهم السجن تمهيدا لمحاكمتهم.
جدير بالذكر أن السلطات السعودية قد اعتقلت، في 5 نونبر الماضي، 11 أميرا و38 سياسيا بعد مواجهتهم بتهم فساد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - rachida السبت 06 يناير 2018 - 15:47
يعني يمنعون الاحتجاج بالسعودية ويؤيدونه في ايران وفي سوريا وفي لبنان وفي تركيا . اي منطق هذا
2 - يا ابيض يا اسود السبت 06 يناير 2018 - 15:54
القطيعة مع الريع و الميز بين الامير و المامور كان ينبغي ان يتم في بلد الحرمين مند قرن. لو استمرت السعودية على نهج البدخ بلا حساب للامراء و منحهم القابا و امتيازات لا حصر لها لانتهت هذه البلاد بان نرى اميرا على كل زقاق و حومة ان الاوان لتوضيح اين تبدا و تنتهي سلالة الاسرة الحاكمة هناك.
3 - محمد السبت 06 يناير 2018 - 15:56
السعودية اصبحت لا تمثل المسلمين بسبب مواقفها الظلماء الجائرة و الذل الذي لحق بالعرب عند تسديد السعودية جزية بقيمة 450 مليار دولار الآن تريد أن تعوض هذا المبلغ الضخم الذي لو أنفق على العالم الإسلامي و العربي لا حلت جل مشاكلنا تقريبا من جيوب المواطنين الضعفاء و الزيادة في أتمان الحج .
4 - rikrio السبت 06 يناير 2018 - 15:57
ان يسددو الماء و الكهرباء من جيوبهم كما لو قلت لمغربي فقير ستزول عنك مجانية التنفس وستدفع تمن كل جرعة هواء تتنفسها بطبيعة الحال لن يرضى وسيتور ويحتج لان الهواء هو منبع الحياة.
وبالنسبة لهم كان الماء و الكهرباء هو منبع الحياة مسابح و ملاهي و منتزهات كل شيء يسقى و يزود بالماء والكهرباء ادن فاتورة ستكون جد باهضة وهم عايشين فابور اضن احسن قرار لترشيد النفقات هو يبداو من الاعلى للاسفل
وبالنسبة لهم كان الماء و الكهرباء هو منبع الحياة مسابح و ملاهي و منتزهات كل شيء يسقى و يزود بالماء والكهرباء ادن فاتورة ستكون جد باهضة وهم عايشين فابور اضن احسن قرار لترشيد النفقات هو يبداو من الاعلى للاسفل
5 - الحبيب السبت 06 يناير 2018 - 16:01
عاش الملك سلمان وأطال الله في عمره ووفقه الله لما فيه الخير للبلاد والعباد دولة الحق والقرآن وبلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلاد السنة والجماعة والتوحيد وليس فيها اظرحةوشرك
تعليق غير لائق
-23
6 - علي النجار السبت 06 يناير 2018 - 16:02
سقوط حكم ال سعود سيتم على يد المراهق ابن سلمان
7 - باز السبت 06 يناير 2018 - 16:06
الذي اضحكني واستغربت له هو ان هؤلاء امراء اغنى دولة في العالم "اللهم بارك".ويطالبون ويتجمهرون من اجل دفع فواتير الماء والكهرباء ويسجنون من اجلها؟؟؟؟ماذا تركوا للمواطن الفقير ان يقول "حسبنا الله ونعم الوكيل.
8 - saood السبت 06 يناير 2018 - 16:13
طبيعي ان تحدث هزات ومعارضة وانتفاضة داخل الاسرة الحاكمة هناك بعد انقراض ابناء الملك سعود الدين تواكبوا على حكم المملكة السعودية وبعد ظهور الجيل التاني من احفاد سعود لابد ان تظهر الاطماع في العرش خصوصا وان الملك سلمان اظهرت قراراته انه في طريق توريث العرش لابنه هذا الاخير من المحتمل ان يجلس على عرش السعودية لاطول مدة نظرا لصغر سنه مقارنة مع اعمامه وابيه مما يقطع الطريق امام باقي الامراء من تولي الحكم كما ان بعض القرارات التي اتخدها بخصوص حرية المراة والحكامة الجيدة وقطع بعض الامتيازات الريعية عن المقربين خلقت له ولابيه بعض المتاعب وحتى تخوف الدول المجاورة من عدوى الحرية والحكامة والتحديث التي ينهجها ولي العهد في المملكة يزعجهم وقد يقوض ركائز حكمهم
9 - ماعندهم ديل السبت 06 يناير 2018 - 16:14
ماحدها اتقاقي حتى تغرق اللهم زد في تشردمهم حتى ينساو التدخل في شؤون الامم الضعيفة
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