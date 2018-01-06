حرس ملك السعودية يعتقل أمراء احتجوا في القصر

هسبريس ـ مُتابعة

اعتقل الحرس الملكي السعودي 11 أميرا بسبب التجمهر في قصر الحكم اعتراضا على إلغاء بعض الامتيازات التي كانوا يستفيدون منها.

وقالت صحيفة "سبق" إن الموقوفين قاموا بالتجمهر في قصر الحكم مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء، ومطالبين بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم.

المصدر نفسه أضاف أنه بعد إبلاغهم بخطأ مطالبتهم، ورفضهم مغادرة قصر الحكم، صدر أمر للحرس الملكي بالتدخل، ليتم القبض عليهم وإيداعهم السجن تمهيدا لمحاكمتهم.

جدير بالذكر أن السلطات السعودية قد اعتقلت، في 5 نونبر الماضي، 11 أميرا و38 سياسيا بعد مواجهتهم بتهم فساد.