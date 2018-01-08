درجة الحرارة تصل إلى 47.3° بسيدني الأسترالية

هسبريس - متابعة

شهدت مدينة سيدني الأسترالية، أمس الأحد، أعلى ارتفاع في درجات الحرارة منذ عام 1939، حيث وصلت درجات الحرارة في أجزاء من المدينة 47.3 درجة.

وكان مكتب الارصاد الجوية قد أعلن في بادئ الأمر أن يوم أمس هو الأشد حرارة، على الإطلاق في ضواحي المدينة الاسترالية، عندما سجلت درجة الحرارة 47.1 درجة في ضاحية بنريث الغربية.

غير أن مكتب الارصاد الجوية ذكر لاحقا أنه أخطأ في قراءة 47.8 درجة من محطة لتسجيل درجات الحرارة في عام 1939، تم إغلاقها الآن.