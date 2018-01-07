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الرئيسية | خارج الحدود | مستوطنون يهود يستأنفون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى

مستوطنون يهود يستأنفون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى

مستوطنون يهود يستأنفون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى
هسبريس - متابعة
الأحد 07 يناير 2018 - 14:55

أفاد تقرير فلسطيني اليوم الأحد بأن جماعات يهودية متطرفة استأنفت صباح اليوم الأحد، اقتحاماتها "الاستفزازية" للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات خاصة إسرائيلية .

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) اليوم أن "المستوطنين نفذوا جولات مشبوهة في المسجد المبارك، واستمعوا الى شرح حول أسطورة الهيكل المزعوم".

وحسب الوكالة ، جاء ذلك في وقت انتشر فيه المصلون عبر حلقات علم في المسجد الأقصى.

وكان مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس فراس الدبس أفاد بأن "أكثر من 24 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال العام الماضي ، في تصعيد واضح لسياسات اقتحامات الأقصى من قبل الجماعات المتطرفة".

وترفض دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، الاقتحامات وتدعو إلى وقفها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - azedine الأحد 07 يناير 2018 - 15:55
une question svp
est-ce que le gouvernement palestinien reconnait la marocanité du sahara
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2 - عمر الأحد 07 يناير 2018 - 16:07
لك الله يا قدس !!!!!
فاينك يا سيسي ومن معك من هذا
بعتم القدس وستبيعون الحج
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