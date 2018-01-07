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كُتّاب وآراء
مستوطنون يهود يستأنفون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى
أفاد تقرير فلسطيني اليوم الأحد بأن جماعات يهودية متطرفة استأنفت صباح اليوم الأحد، اقتحاماتها "الاستفزازية" للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات خاصة إسرائيلية .
وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) اليوم أن "المستوطنين نفذوا جولات مشبوهة في المسجد المبارك، واستمعوا الى شرح حول أسطورة الهيكل المزعوم".
وحسب الوكالة ، جاء ذلك في وقت انتشر فيه المصلون عبر حلقات علم في المسجد الأقصى.
وكان مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس فراس الدبس أفاد بأن "أكثر من 24 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال العام الماضي ، في تصعيد واضح لسياسات اقتحامات الأقصى من قبل الجماعات المتطرفة".
وترفض دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، الاقتحامات وتدعو إلى وقفها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
est-ce que le gouvernement palestinien reconnait la marocanité du sahara
فاينك يا سيسي ومن معك من هذا
بعتم القدس وستبيعون الحج