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الرئيسية | خارج الحدود | الحاخام الأكبر بإسرائيل يعارض إعدام فلسطينيين

الحاخام الأكبر بإسرائيل يعارض إعدام فلسطينيين

الحاخام الأكبر بإسرائيل يعارض إعدام فلسطينيين
هسبريس - متابعة
الاثنين 08 يناير 2018 - 03:14

يعارض الحاخام الأكبر في إسرائيل، إسحق يوسيف، قانون تنفيذ عقوبة الإعدام بحق فلسطينيين، نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية، والذي أقره الكنيست الأسبوع الماضي بالقراءة التمهيدية.

ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية (غير حكومية) عن يوسيف، قلقه إزاء عواقب تطبيق هذا القانون.

وأبدى يوسيف مخاوفه من إمكانية السعي مستقبلا لفرض العقوبة ذاتها على "إرهابيين" يهود قتلوا عربًا، مؤكدًا أن هذا محظور في القانون اليهودي.

وورث "اسحق يوسيف" الحاخامية عن والده "عوفاديا يوسف"، بعد وفاة الأخير في اكتوبر من عام 2013.

وصادق الكنيست، بالقراءة التمهيدية، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون قدمه حزب "إسرائيل بيتنا"، برئاسة وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، لكن يلزمه المرور بثلاث قراءات في الكنيست قبل أن يصبح قانونا نافذا.

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