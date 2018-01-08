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كُتّاب وآراء
الإمارات تعتزم افتتاح أول محطة للطاقة النووية
أكد الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، أن الإمارات تستعد لافتتاح أول محطة عربية للطاقة النووية خلال العام الجاري.
وكتب بن راشد على حسابه على موقع تويتر، في أعقاب ترؤسه يوم أمس اجتماعا لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة بأبوظبي، :"دولة الإمارات تستعد لتكون أول دولة عربية تحقق حلما عربيا قديما بإنتاج الطاقة عن طريق المفاعلات النووية، وذلك بتشغيل أول محطة طاقة نووية في 2018 ، ضمن أكبر مشروع عالمي منفرد بقيمة 20 مليار دولار ويضم أربعة مفاعلات نووية".
كان وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أعلن العام الماضي إن أول مفاعل نووي في محطة براكة سيبدأ العمل "بشكل مؤكد" العام المقبل. وتقع محطة براكة للطاقة النووية في المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي وتطل على الخليج العربي وتبعد نحو 53 كيلومترًا إلى الجنوب الغربي من مدينة الرويس. ومن المقرر استكمال عمل مفاعلات المحطة الأربعة عام 2020 .