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كُتّاب وآراء
انفجار بمحطة "مترو الأنفاق" في العاصمة ستوكهولم
قالت صحيفة سويدية، اليوم الأحد، إن انفجارًا وقع بمحطة مترو الأنفاق بالعاصمة السويدية ستوكهولم، أسفر عن إصابة شخصين.
وذكرت صحيفة ذا لوكال المحلية، على موقعها الإلكتروني، أن الانفجار وقع بمحطة "فاربي غارد" جنوب غربي العاصمة، وأدى لإصابة رجل ستيني بجروح خطيرة.
وأضافت أن امرأة تبلغ من العمر 45 عامًا أصيبت هي الأخرى جراء الانفجار، مشيرة أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى مجاور.
ونقلت الصحيفة عن سفين إيريك أولسون، المسؤول في الشرطة المحلية، قوله "إن الرجل الستيني وجد جسمًا على الأرض، وعندما التقطه من مكانه انفجر بيده على الفور".
وأضافت الصحيفة أن الجسم كان عبارة عن قنبلة يدوية، رغم عدم وجود تأكيد رسمي بذلك.
وعقب الانفجار أغلقت السلطات محطة المترو والمنطقة المجاورة بها، بحسب "ذا لوكال".