24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5907:3012:3915:1517:3818:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. لماذا تدريس القراءة وفق الطريقة المقطعية بالمدرسة المغربية؟ (5.00)

  2. القضاء الروسي يحكم بمنع تنافس بوتين ونافالني (5.00)

  3. دواوير قريبة من منجم فضة تطالب بمشاريع تنموية في إقليم تنغير (5.00)

  4. من "الحكرة" والتهميش إلى "قلة الحيلة" والتبئيس الاجتماعي (5.00)

  5. عموتة يتشبث بـ"القلعة الحمراء" لإعادة الوداد إلى سكة الانتصارات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | انفجار بمحطة "مترو الأنفاق" في العاصمة ستوكهولم

انفجار بمحطة "مترو الأنفاق" في العاصمة ستوكهولم

انفجار بمحطة "مترو الأنفاق" في العاصمة ستوكهولم
هسبريس - متابعة
الأحد 07 يناير 2018 - 13:35

قالت صحيفة سويدية، اليوم الأحد، إن انفجارًا وقع بمحطة مترو الأنفاق بالعاصمة السويدية ستوكهولم، أسفر عن إصابة شخصين.

وذكرت صحيفة ذا لوكال المحلية، على موقعها الإلكتروني، أن الانفجار وقع بمحطة "فاربي غارد" جنوب غربي العاصمة، وأدى لإصابة رجل ستيني بجروح خطيرة.

وأضافت أن امرأة تبلغ من العمر 45 عامًا أصيبت هي الأخرى جراء الانفجار، مشيرة أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى مجاور.

ونقلت الصحيفة عن سفين إيريك أولسون، المسؤول في الشرطة المحلية، قوله "إن الرجل الستيني وجد جسمًا على الأرض، وعندما التقطه من مكانه انفجر بيده على الفور".

وأضافت الصحيفة أن الجسم كان عبارة عن قنبلة يدوية، رغم عدم وجود تأكيد رسمي بذلك.

وعقب الانفجار أغلقت السلطات محطة المترو والمنطقة المجاورة بها، بحسب "ذا لوكال".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Amri الأحد 07 يناير 2018 - 14:35
الخطأ الفادح الذي إرتكبته أروبا هو قبولها المسلمين على أراضيها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-51
2 - ميساء الأحد 07 يناير 2018 - 15:14
الفعلة باين مولاه ...المسلمين مكاين غير فجر وخرب .... في احتفال رأس السنة تعرضوا النساء السويديات للتحرش الجماعي من طرف اللاجئين الأفغان عقول متحجرة من القرون الوسطى ...خربوا بلدانهم او باغين اخربوا بلدان الناس ...في العالم يوجد أكثر من 60 مليون لاجئ مسلم ...أكبر خطأ عملات اروبا هو استقبالهم للمسلمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
3 - عمر كندا الأحد 07 يناير 2018 - 16:03
لا افهم ما يريده هؤلاء الهمج و ما الرسالة و لمادا بلدانااستقبلتهم و راعاتهم و انقدتهم من الموت و اعطتهم لجوء و علاج .............و في الاخير يقول عنها كافرة........اتمنى ان تفعل اوربا متل امريكا و تمنع اللجوء عنهم حتى يعرفو بقدرها و مدى مساعدتها لهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.