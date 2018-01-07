السويسريون يؤيدون حظر النقاب بالأماكن العامة

هسبريس - متابعة

يؤيد نحو 77% من السويسريين حظر ارتداء النقاب بالأماكن العامة، وفقا لاستطلاع رأي أجري بناء على المبادرة الشعبية التي من المرجح أن يصوت فيها المواطنون في غضون عام حول حظر النقاب، وفقا لما ذكرته اليوم صحيفة "Sonntags-Zeitung".

وبذلك تحظى المبادرة المدفوعة من قبل عضو (اتحاد الوسط الديمقراطي) اليميني، فالتر فوبمان، بتأييد واسع من قبل السويسريين حيث قد يصوت 77% منهم لصالح حظر ارتداء النقاب في البلاد.

فيما قد يرفضها نحو 20% وهو ما يعكس بحسب رأي فوبمان، تفكير أغلب السويسريين في "ضرورة إظهار الوجه في الأماكن العامة".

وبحسب الصحيفة، تحظى المبادرة بدعم (اتحاد الوسط الديمقراطي) فقط ومن المحتمل أن تحصل أيضا على تأييد الحزب (المسيحي الديمقراطي) لحظر النقاب في سويسرا.

وفي استطلاع داخلي، يؤيد ثلثا البرلمانيين التابعين للحزب المسيحي الديمقراطي، المبادرة.

ومن ناحية أخرى، يؤيد 69% من السويسريين حظر ارتداء الطفلات للحجاب داخل المدارس.