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الرئيسية | خارج الحدود | السويسريون يؤيدون حظر النقاب بالأماكن العامة

السويسريون يؤيدون حظر النقاب بالأماكن العامة

السويسريون يؤيدون حظر النقاب بالأماكن العامة
هسبريس - متابعة
الأحد 07 يناير 2018 - 23:45

يؤيد نحو 77% من السويسريين حظر ارتداء النقاب بالأماكن العامة، وفقا لاستطلاع رأي أجري بناء على المبادرة الشعبية التي من المرجح أن يصوت فيها المواطنون في غضون عام حول حظر النقاب، وفقا لما ذكرته اليوم صحيفة "Sonntags-Zeitung".

وبذلك تحظى المبادرة المدفوعة من قبل عضو (اتحاد الوسط الديمقراطي) اليميني، فالتر فوبمان، بتأييد واسع من قبل السويسريين حيث قد يصوت 77% منهم لصالح حظر ارتداء النقاب في البلاد.

فيما قد يرفضها نحو 20% وهو ما يعكس بحسب رأي فوبمان، تفكير أغلب السويسريين في "ضرورة إظهار الوجه في الأماكن العامة".

وبحسب الصحيفة، تحظى المبادرة بدعم (اتحاد الوسط الديمقراطي) فقط ومن المحتمل أن تحصل أيضا على تأييد الحزب (المسيحي الديمقراطي) لحظر النقاب في سويسرا.

وفي استطلاع داخلي، يؤيد ثلثا البرلمانيين التابعين للحزب المسيحي الديمقراطي، المبادرة.

ومن ناحية أخرى، يؤيد 69% من السويسريين حظر ارتداء الطفلات للحجاب داخل المدارس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - Tim الاثنين 08 يناير 2018 - 00:03
J'adhère aussi,tout à fait d'accord.dans un endroit public on a besoin de savoir à qui on a affaire et même dans un éspace fermé.on ne communique pas avec un habit noir par les temps qui courent.on ne s'y fie pas non plus,insécurité et terrorisme oblige.
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17
2 - عويشة الدويبة الاثنين 08 يناير 2018 - 00:08
ا لمسلمون باعوا الاسلام بالدنيا و هم يعلمون بفنائها
فهل نلوم الكفار و هم يجهلون حقيقة الدنيا
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-28
3 - كريم الاثنين 08 يناير 2018 - 00:12
مبروك لسويسرا وعقبال المغرب التخلص من هذا الزي المتخلف والذي لم ينص عليه اي دين. بالاضافة الى الاخطار الامنية التي يمثلها مرتدي او مرتدية هذا اللباس الرجعي.
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23
4 - نسرين الاثنين 08 يناير 2018 - 00:19
لباس غير صحي مقرف بشع و مخيف يعيق حركة المرأة ويتسبب لها في مشاكل صحية عديدة كنقص فيتامين D و مشاكل التنفس ... استغرب كيف النساء في السعودية و أفغانستان تلبسوا هاد البرقع ...... سويسرا بلد جميل لا يجب ثلويته بهذا اللباس البدوي
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20
5 - مهاجر من Zürich الاثنين 08 يناير 2018 - 00:25
الى عويشة الدويبة ، اسمى على مسمى ...البرقع لباس داعش ولباس تفرضه السعودية على النساء البدويات لا مكان له في سويسرا البلد الجميل بمناظره الخلابة و النظافة في كل مكان ...البرقع يسبب الثلوت البصري حتى الأطفال الصغار عندما يرون مبرقعة يبدؤون بالبكاء والعويل.
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11
6 - جريء الاثنين 08 يناير 2018 - 00:25
يجب منع استعمال الرموز الدينية، للحفاظ على علمانية الدولة.
اصلا بعض المتاسلمين المتزمتين، لا ينفع معهم الا القمع الشديد، حيث يجب طردهم الى بلدانهم الاصلية.
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