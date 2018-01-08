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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يواصل التغريد" ضد كتاب "نار وغضب"

ترامب يواصل التغريد" ضد كتاب "نار وغضب"

ترامب يواصل التغريد" ضد كتاب "نار وغضب"
هسبريس - متابعة (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
الاثنين 08 يناير 2018 - 02:17

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاروه حملتهم ضد كتاب "نار وغضب" للمؤلف مايكل وولف الذي وصف فريق الرئيس بأنه يشكك في قدرته على تولي الرئاسة.

وذكر ترامب في "تغريدة" على حسابه على شبكة "تويتر" الاجتماعية "اضطررت إلى تحمل الأنباء الكاذبة منذ يوم إعلان المنافسة على الرئاسة. يتعين علي الآن تحمل كتاب مزيف كتبه مؤلف غير موثوق فيه نهائيا. رونالد ريغان (الرئيس الأسبق) واجه نفس المشكلة وأدارها بشكل جيد للغاية. سأفعل نفس الأمر".

وهاجم الرئيس الأمريكي ومتحدثون طوال الأسبوع المؤلف وكتابه بشدة، الذي أعاد الجدل في الولايات المتحدة حول الصحة الذهنية للرئيس وقدرته على تولي الرئاسة.

وقدم أحد أقرب مستشاريه ستيفن ميلر في مقابلة مع شبكة (سي ان ان) الأمريكية ترامب على أنه "عبقري سياسي"، بينما وصف ترامب نفسه في تغريدة على شبكة "تويتر" الاجتماعية. بـ"عبقري ومتزن عقليا".

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