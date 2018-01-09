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كُتّاب وآراء
اتفاق بين "الاتحاد" و"الإمارات" لتبادل المعلومات
وقعت شركتا "طيران الإمارات" و"الاتحاد للطيران" مذكرة تفاهم تاريخية لتبادل المعلومات وتعزيز التعاون بين الجانبين في هذا السياق.
وفي بيان أكدت "طيران الإمارات" أن "هذه الاتفاقية التاريخية، التي تعد الأولى من نوعها بين المجموعتين الرائدتين في قطاع الطيران في الإمارات، تعكس أهمية التعاون الوثيق في مجال أمن الطيران للاستفادة بفعالية من عناصر القوة المشتركة لتعزيز الكفاءة والأمن بما ينعكس إيجابا على العملاء".
وبحسب الشركة الإماراتية التي يقع مقرها في دبي فإن "من بين الأمور الجوهرية في هذا الاتفاق يبرز تبادل المعلومات بين الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات ومجموعة طيران الاتحاد الشركة الأم للاتحاد في الأوجة الحرجة للأمن الجوي". وأوضح البيان أن الجهتين ستعملان معا "في داخل وخارج" الإمارات.
وبموجب الاتفاق، فإن "طيران الإمارات" ستقدم برامجها التدريبية إلى "الاتحاد للطيران" وستدعم الشركة المنافسة التي يقع مقرها في أبو ظبي من أجل تحسين الإجراءات الأمنية وستتشاطر معها على "المدى البعيد" برنامجها بهذا الخصوص.