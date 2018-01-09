24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5907:3012:3915:1717:4018:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. لجنة برلمانية تناقش وقف تعدد تعويضات المسؤولين السياسيين (5.00)

  2. طُفيلياتٌ في اقتصادِنا الوطني! (5.00)

  3. خبير: تحرشات مليشيات البوليساريو تستوجب استخدام المغرب للقوة (5.00)

  4. التساقطات المطرية تعري البنية التحتية بسطات (5.00)

  5. "ريدوان" يقترب من إنتاج نشيد مونديال 2018 (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | اتفاق بين "الاتحاد" و"الإمارات" لتبادل المعلومات

اتفاق بين "الاتحاد" و"الإمارات" لتبادل المعلومات

اتفاق بين "الاتحاد" و"الإمارات" لتبادل المعلومات
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 09 يناير 2018 - 04:37

وقعت شركتا "طيران الإمارات" و"الاتحاد للطيران" مذكرة تفاهم تاريخية لتبادل المعلومات وتعزيز التعاون بين الجانبين في هذا السياق.

وفي بيان أكدت "طيران الإمارات" أن "هذه الاتفاقية التاريخية، التي تعد الأولى من نوعها بين المجموعتين الرائدتين في قطاع الطيران في الإمارات، تعكس أهمية التعاون الوثيق في مجال أمن الطيران للاستفادة بفعالية من عناصر القوة المشتركة لتعزيز الكفاءة والأمن بما ينعكس إيجابا على العملاء".

وبحسب الشركة الإماراتية التي يقع مقرها في دبي فإن "من بين الأمور الجوهرية في هذا الاتفاق يبرز تبادل المعلومات بين الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات ومجموعة طيران الاتحاد الشركة الأم للاتحاد في الأوجة الحرجة للأمن الجوي". وأوضح البيان أن الجهتين ستعملان معا "في داخل وخارج" الإمارات.

وبموجب الاتفاق، فإن "طيران الإمارات" ستقدم برامجها التدريبية إلى "الاتحاد للطيران" وستدعم الشركة المنافسة التي يقع مقرها في أبو ظبي من أجل تحسين الإجراءات الأمنية وستتشاطر معها على "المدى البعيد" برنامجها بهذا الخصوص.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.