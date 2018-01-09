مصرع شخص في احتجاجات ضد الغلاء بتونس

هسبريس - د.ب.أ

اتسعت رقعة الاحتجاجات ليل الاثنين/الثلاثاء في تونس ضد ارتفاع الأسعار والغلاء مما أسفر عن سقوط قتيل في صفوف المحتجين وإصابة عناصر من الأمن.

وأكدت وزارة الصحة في بيان لها وفاة محتج بعد محاولات إسعافه في قسم الطوارئ ثم بقسم الانعاش. كما أفادت وكالة الأنباء التونسية الرسمية بإصابة خمسة عناصر من الأمن في مواجهات أثناء احتجاجات ليلية بمدينة طبربة التابعة لولاية منوبة قرب العاصمة.

وتجتاح بعض المدن التونسية احتجاجات ليلية على خلفية الزيادات في الأسعار والاجراءات التي تضمنها قانون المالية الجديد لعام 2018 وللمطالبة بالتنمية وفرص عمل.

وذكر شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن محتجين عمدوا إلى إحراق إطارات سيارات وقطع عدد من الطرق في حي التضامن، أكبر الأحياء الشعبية في العاصمة وفي تونس كما دخلوا في مواجهات مع قوات الأمن.

وأظهرت صور تم تداولها بمواقع الكترونية محلية عمليات خلع وتخريب لمحلات تجارية ومؤسسات عمومية في جهات مختلفة بتونس.

وتشهد أحياء أخرى في مدن القصرين والقيروان وقفصة ومنوبة وقابس والقيروان احتجاجات ليلية أيضا.

ودفع الجيش بوحدات عسكرية وسط مدينة القصرين لحراسة المنشآت العامة.

ومثل هذه الاحتجاجات الاجتماعية متواترة في تونس منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011.

ووجه أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، انتقادات للحكومة بسبب "تأخرها في تنفيذ وعودها بشأن التنمية ما تسبب في شحن المناخ الاجتماعي في البلاد".

وتقول الحكومة إن الزيادات الأخيرة في قانون المالية ضرورية من بين حزمة أخرى من الإصلاحات الاقتصادية لإنقاذ الموازنة العامة والحد من العجز التجاري.