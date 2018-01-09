ترشح أوبرا وينفري لرئاسة أمريكا يسعد ترامب

هسبريس - متابعة

أفاد متحدث باسم البيت الأبيض، يوم الاثنين، بإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون سعيدا للترشح للرئاسة "بناء على سجله الحالي" أمام مقدمة البرامج الحوارية الشهيرة أوبرا وينفري إذا قررت خوض الانتخابات عام 2020.

وقال نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض هوجان جيدلي للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" حيث كان ترامب متوجها إلى ناشفيل بولاية تينيسي: "نحن نرحب بهذا التحدي سواء كان من أوبرا وينفري أو أي شخص آخر".

وأضاف جيدلي أنه لا يعرف ما إذا كان ترامب قد اطلع على كلمة وينفري في حفل توزيع جوائز جولدن غلوب في وقت متأخر من يوم الأحد، وهي الكلمة التي أثارت تكهنات بأن وينفري تدرس الترشح للرئاسة عن الحزب الديمقراطي .

وقال جيدلى "بغض النظر عمن يقرر الترشح ضد هذا الرئيس، سيتعين عليهم (المرشحون) مواجهة رئيس له إنجازات قياسية في زمن قياسي".