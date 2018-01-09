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الرئيسية | خارج الحدود | نيابة باريس تقرر فتح تحقيق ضدّ شركة "آبل"

نيابة باريس تقرر فتح تحقيق ضدّ شركة "آبل"

نيابة باريس تقرر فتح تحقيق ضدّ شركة "آبل"
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 09 يناير 2018 - 01:22

قرّرت النيابة العامة في العاصمة الفرنسية باريس، فتح تحقيق بحق شركة "آبل" الأمريكية، بعد الشكاوي المتكررة بسبب تعمدها إبطاء هواتف آيفون قديمة الطراز.

وأوضحت نيابة باريس، في بيان، الاثنين، أنّ إحدى الجمعيات المدافعة عن حقوق المستهلكين، تقدّمت بشكوى قضائية في هذا الخصوص.

وأضاف البيان، أنّ الجمعية المذكورة تقدمت بالشكوى في 27 دجنبر الماضي، وأنّ النيابة قررت فتح تحقيق ضدّ الشركة الأمريكية بداعي الاحتيال.

وفي وقت سابق، اعتذرت شركة "آبل" لعملائها بعد الاعتراف بأنها تعمدت إبطاء هواتفها "آيفون" قديمة الطراز، وذلك للحفاظ على عمر البطارية حتى تعمل لفترة أطول.

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