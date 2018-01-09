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الرئيسية | خارج الحدود | القوات السورية تعلن صد هجوم جوي إسرائيلي

القوات السورية تعلن صد هجوم جوي إسرائيلي

القوات السورية تعلن صد هجوم جوي إسرائيلي
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 09 يناير 2018 - 14:55

أعلن الجيش السوري، اليوم الثلاثاء، التصدي لهجوم إسرائيلي على مواقع عسكرية بضواحي العاصمة، دمشق، وحذر إسرائيل من تداعيات هذا النوع من الاعتداءات، حسب ما أفادت وكالة "سانا" الرسمية.

وذكرت القيادة العامة للجيش، في بيان صدر اليوم، أن "وسائط دفاع سلاح الجو السوري تصدت لثلاثة اعتداءات إسرائيلية بالصواريخ على مواقع عسكرية بمنطقة القطيفة بريف دمشق".

وتابعت: "العدوان الإسرائيلي يؤكد مجددا دعم كيان الاحتلال للتنظيمات الإرهابية في سوريا ومحاولاته اليائسة لرفع معنوياتها المنهارة إثر الضربات الموجعة لها".

وأشار الجيش السوري إلى الانتصارات التي حققها مؤخرا في منطقة حرستا، بالغوطة الشرقية بريف دمشق وإدلب شمالي سوريا.

وبحسب البيان فقد "جددت القيادة العامة للجيش تحذيرها من التداعيات الخطيرة لاعتداءات كيان الاحتلال وتحمله كامل المسؤولية لتبعاتها".

المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر أن الهجمات وقعت بواسطة طائرات إسرائيلية من المجال الجوي اللبناني، اليوم الثلاثاء، على منطقة القطيفة الواقعة شمال شرق العاصمة السورية.

وأشار المرصد إلى إن القصف استهدف مستودعات أسلحة تابعة لتنظيم "حزب الله" اللبناني، حليف حكومة دمشق، والفرقة الثالثة من الجيش السوري.

وتسببت الهجمات في حدوث انفجارات متتالية واندلاع نيران في مواقع القصف، مما أدى إلى أضرار مادية جسيمة، ولم ترد معلومات عن تسجيل خسائر بشرية إلى الآن، وفقا للمرصد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Younes الثلاثاء 09 يناير 2018 - 16:33
Les attaques israélienne contre l'armé syrienne ne laisse aucun doute sur le vrai motif de la création de DAECH et l'ensemble des groupements jihadistes : démenteler le tissu sociale de cette région du monde et déstabiliser ses pays en faveurs d'une domination israélienne.
Il faut arrêter avec ce faux ennemi que les régimes arabes essayent de nous vendre au risque de perdre le défi de récupérer Al Quods.
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2 - beeman الثلاثاء 09 يناير 2018 - 16:38
لماذا لا تطلق نعامة سوريا صواريخ على الجولان المحتل. فالح فقط في التنكيل بشعبه بمساعدة حزب الشيطان وروسيا
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