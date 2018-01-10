السعودية تحصّل ضريبة الدخل من الطائرات الأجنبية

هسبريس ـ مُتابعة

قرر مجلس الشورى السعودي إلغاء إعفاء الطائرات الأجنبية من ضريبة الدخل بداية من شهر يوليوز المقبل.

وقال المجلس، في بيان، إنه "وافق على إلغاء إعفاء ضريبة الدخل على الطائرات الأجنبية التي تستأجرها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية لتسييرها في رحلاتها التجارية، على أن يكون الإلغاء اعتبارًا من فاتح يوليوز المقبل".

وتُطبق السعودية رسوما جديدة في قطاعات خدمية وعقارية وغيرها، تضاف إلى سلسلة رسوم فرضتها وزارة المالية خلال عام 2016، وشملت المواطنين والمقيمين على حد سواء، وذلك في سبيل "تنويع مصادر الدخل وزيادة العائدات غير النفطية للدولة، ودعم القطاعات الاقتصادية التي يتواجد فيها أعداد قليلة من العمالة السعودية".