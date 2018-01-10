24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:59
|07:30
|12:40
|15:18
|17:40
|19:00
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- الأغلبية تطالب بحصر أجور موظفي الدولة في 120 مليون سنويا
- سلامي يضع آخر اللمسات على المنتخب المحلي قبل افتتاح "الشان"
- المدعي العام يستجوب ترامب حول تدخل روسيا في رئاسيات أمريكا
- عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم
- تاباريز: الاعتراف بميسي لا يحتاج لقب المونديال
رصيف الصحافة: إسبانيا تتوفر على قاعدة عسكرية بجزيرة "باديس" (5.00)
إلى متى تحجر السلطات العربية على حرية العقيدة والفكر والتعبير؟ (5.00)
الأغلبية تطالب بحصر أجور موظفي الدولة في 120 مليون سنويا (5.00)
- بوسعيد يعلن رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين إلى 1500 درهم - (135)
- الأغلبية تطالب بحصر أجور موظفي الدولة في 120 مليون سنويا - (115)
- النيابة العامة للزفزافي: خطابك عنيف ومقاومة الاعتقال سبب جروحك - (71)
- نادي الوداد البيضاوي يقيل مدربه الحسين عموتة - (60)
- تسهيل الامتحان و"نفخ النقطة" .. ثانويات تحاول تفادي عقوبات الوزارة - (57)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
استهداف للمافيا يسقط 169 مشتبها به في إيطاليا
أعلنت النيابة العامة في إيطاليا أنه قد تم إلقاء القبض على 169 من المشتبه بهم إثر اعتقال عناصر تنتمي لشبكة مافيا" ندرانجيتا"، التي احتكرت الأنشطة التجارية داخل أرضها وقامت بغسل أرباحها في ألمانيا.
وقال مكتب النيابة العامة المعني بمكافحة المافيا في كاتانزارو، في بيان له، إن عصابة فاراو مارينكولا تتخذ من سيرو ،على الشاطئ الشرقي لمنطقة كالابريا الجنوبية، مقرا لها، كما أن لها قواعد في فرانكفورت وفيسبادن وميونخ وشتوتغارت.
وقد اتُهم المشتبه بهم بالعديد من الجرائم التي تشمل الانضمام إلى المافيا والشروع في القتل وغسل الاموال وحيازة الاسلحة بصورة غير قانونية. وقد تمت مصادرة أصول بقيمة نحو 50 مليون يورو ) منهم.
وذكرت النيابة العامة أن المشتبه بهم اخترقوا أنشطة تجارية في مناطق سيرو، مثل المخابز المحلية وإعادة تدوير النفايات وصيد الاسماك، وحتى خدمات الجنائز، بينما كانوا في ألمانيا سيطروا على توريد النبيذ ومكونات البيتزا إلى المطاعم الايطالية المحلية.
وقال المحققون إن التعاونيات الخاضعة لسيطرة المافيا سيطرت أيضا على مركز لاستقبال المهاجرين في كالابريا، وأن عصابة ندرانجيتا متورطة في ممارسات التهرب الضريبي وتهريب السيارات الفاخرة وأنشطة قطع الاشجار.
من ناحية أخرى، أوضح مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية الالمانية أنه قد تم إلقاء القبض على 11 رجلا تتراوح أعمارهم بين 36 و61 عاما، في ولايات بادن فورتمبيرج وبافاريا وهيسه وشمال الراين فستفاليا، بناء على طلب من السلطات الايطالية.
وذكر مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية أنهم قد تم إلقاء القبض عليهم بموجب مذكرة الاعتقال الاوروبية. وأوضح أن مجموعة سيرو في كالابريا هي مجموعة عالية المستوى، ولها تأثير كبير على المناطق المجاورة.