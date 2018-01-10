استهداف للمافيا يسقط 169 مشتبها به في إيطاليا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت النيابة العامة في إيطاليا أنه قد تم إلقاء القبض على 169 من المشتبه بهم إثر اعتقال عناصر تنتمي لشبكة مافيا" ندرانجيتا"، التي احتكرت الأنشطة التجارية داخل أرضها وقامت بغسل أرباحها في ألمانيا.

وقال مكتب النيابة العامة المعني بمكافحة المافيا في كاتانزارو، في بيان له، إن عصابة فاراو مارينكولا تتخذ من سيرو ،على الشاطئ الشرقي لمنطقة كالابريا الجنوبية، مقرا لها، كما أن لها قواعد في فرانكفورت وفيسبادن وميونخ وشتوتغارت.

وقد اتُهم المشتبه بهم بالعديد من الجرائم التي تشمل الانضمام إلى المافيا والشروع في القتل وغسل الاموال وحيازة الاسلحة بصورة غير قانونية. وقد تمت مصادرة أصول بقيمة نحو 50 مليون يورو ) منهم.

وذكرت النيابة العامة أن المشتبه بهم اخترقوا أنشطة تجارية في مناطق سيرو، مثل المخابز المحلية وإعادة تدوير النفايات وصيد الاسماك، وحتى خدمات الجنائز، بينما كانوا في ألمانيا سيطروا على توريد النبيذ ومكونات البيتزا إلى المطاعم الايطالية المحلية.

وقال المحققون إن التعاونيات الخاضعة لسيطرة المافيا سيطرت أيضا على مركز لاستقبال المهاجرين في كالابريا، وأن عصابة ندرانجيتا متورطة في ممارسات التهرب الضريبي وتهريب السيارات الفاخرة وأنشطة قطع الاشجار.

من ناحية أخرى، أوضح مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية الالمانية أنه قد تم إلقاء القبض على 11 رجلا تتراوح أعمارهم بين 36 و61 عاما، في ولايات بادن فورتمبيرج وبافاريا وهيسه وشمال الراين فستفاليا، بناء على طلب من السلطات الايطالية.

وذكر مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية أنهم قد تم إلقاء القبض عليهم بموجب مذكرة الاعتقال الاوروبية. وأوضح أن مجموعة سيرو في كالابريا هي مجموعة عالية المستوى، ولها تأثير كبير على المناطق المجاورة.