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كُتّاب وآراء
ترامب يضع شروطا لحل وضع ملايين "المهاجرين السريين" بأمريكا
أبدى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، استعدادا مشروطا لقبول خطوات تهدف إلى إيجاد حل لوضع ملايين المهاجرين غير الشرعيين في بلاده.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع أعضاء جمهوريين وديمقراطيين في الكونغرس، لبحث اتفاق على المدى القصير من شأنه تمديد الوضع القانوني لهؤلاء المهاجرين، الذين وصلوا الولايات المتحدة الأمريكية وهم أطفال.
وقال ترامب إنه مستعد لـ"تحمل صعوبات سياسية" في سبيل إقرار منهج يفضي إلى الحل، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" على موقعها الإلكتروني.
وذكرت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي "عبر بشكل شخصي لمستشارين ونواب عن رغبته في التوصل إلى حل لوضع أكثر من 11 مليون مهاجر من دون وثائق، يعيشون ويعملون بالفعل في الولايات المتحدة".
وقال ترامب للسيناتور الجمهوري عن ولاية ساوث كارولينا، ليندسي غراهام، الذي اقترح حلا لوضع المهاجرين: "إذا كنتم ترغبون في اتخاذ خطوة، فأنا مستعد لتحمل المصاعب.. أنتم لستم بعيدين عن إصلاح شامل للهجرة".
واعتبر الرئيس الأمريكي أن ذلك الاتفاق "لابد أن يأتي مقترنًا بتوفير أموال لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، واتخاذ تدابير للحد من قيام المهاجرين بإحضار أفراد عائلاتهم للولايات المتحدة في المستقبل".
وتسعى إدارة ترامب، الذي تولى السلطة في 20 يناير 2017، إلى تشديد قوانين الهجرة، وطرد من يقيمون في الولايات المتحدة بصورة غير شرعية، ما يثير انتقادات حقوقية واسعة.