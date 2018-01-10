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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يضع شروطا لحل وضع ملايين "المهاجرين السريين" بأمريكا

ترامب يضع شروطا لحل وضع ملايين "المهاجرين السريين" بأمريكا

ترامب يضع شروطا لحل وضع ملايين "المهاجرين السريين" بأمريكا
هسبريس ـ الأناضول
الأربعاء 10 يناير 2018 - 01:00

أبدى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، استعدادا مشروطا لقبول خطوات تهدف إلى إيجاد حل لوضع ملايين المهاجرين غير الشرعيين في بلاده.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع أعضاء جمهوريين وديمقراطيين في الكونغرس، لبحث اتفاق على المدى القصير من شأنه تمديد الوضع القانوني لهؤلاء المهاجرين، الذين وصلوا الولايات المتحدة الأمريكية وهم أطفال.

وقال ترامب إنه مستعد لـ"تحمل صعوبات سياسية" في سبيل إقرار منهج يفضي إلى الحل، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" على موقعها الإلكتروني.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي "عبر بشكل شخصي لمستشارين ونواب عن رغبته في التوصل إلى حل لوضع أكثر من 11 مليون مهاجر من دون وثائق، يعيشون ويعملون بالفعل في الولايات المتحدة".

وقال ترامب للسيناتور الجمهوري عن ولاية ساوث كارولينا، ليندسي غراهام، الذي اقترح حلا لوضع المهاجرين: "إذا كنتم ترغبون في اتخاذ خطوة، فأنا مستعد لتحمل المصاعب.. أنتم لستم بعيدين عن إصلاح شامل للهجرة".

واعتبر الرئيس الأمريكي أن ذلك الاتفاق "لابد أن يأتي مقترنًا بتوفير أموال لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، واتخاذ تدابير للحد من قيام المهاجرين بإحضار أفراد عائلاتهم للولايات المتحدة في المستقبل".

وتسعى إدارة ترامب، الذي تولى السلطة في 20 يناير 2017، إلى تشديد قوانين الهجرة، وطرد من يقيمون في الولايات المتحدة بصورة غير شرعية، ما يثير انتقادات حقوقية واسعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - hbib الأربعاء 10 يناير 2018 - 01:23
ترامب مرفوع عليه القلم فليقل ماشاء نتمني له زهيمر كي لا يتكلم مجددا، ؟!!
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25
2 - محمد مؤمن محمد الصادق المقدم الأربعاء 10 يناير 2018 - 02:27
كل انسان خلقه الله عز و جل لديه القدره على ان يتواضع مع غيره حتى يعلو بنفسه و يرتقى الى مكانه عاليه فلا تكن كقمه الجبل ترى الناس صغارا و يراها الناس صغيره فلو راى دونالد ترامب غيره من الدول كبار سيروه كبيرا و يحترموه و لكن هو بقراراته المفاجئه و بتصرفاته هو لا يمثل الشعب الامريكى كله و اكبر دليل على ذلك ان الفارق بينه و بين هيلارى كلينتون فى الانتخابات الرئاسيه الاميركيه السابقه كان رقم بسيط للغايه و من يتهرب من الضرائب لاكثر من عشرون عاما كرجل اعمال امريكى و لا يعطى حقوق دولته ووطنه عليه من ضرائب لانشاء خدمات يستفيد منها الشعب الامريكى كله من السهل جدا ان يزور فى الانتخابات و ينجح فانا شخصيا كباحث فى الشؤون الدوله اشكك فى نزاهه الانتخابات الامريكيه الاخيره و اقول بصراحه تامه ان ترامب ليس رجل سياسه و لكن رجل مال و اعمال و الولايات المتحده الاميركيه تحتاج الى رجل سياسه متفق عليه بالاجماع من الكونجرس الاميركى حتى يمثل الشعب الاميركى كله و لا يمكن ان يجتمع الفساد و الاصلاح فى قلب انسان مثلما لا يمكن ان يجتمع الوفاء و الخيانه فى قلب انسان .
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3 - مجلوق فنيويورك الأربعاء 10 يناير 2018 - 02:28
من يمات Reagan ؤانا كنسمع هاد الكلام ؤهاد الهضرة .شوفو شحال من رئيس داز من بعد Reagan ,,ؤوالو
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4 - US CITIZEN since 1980 الأربعاء 10 يناير 2018 - 03:32
وا غير ربح بها السي ترامب دبا ضربنا فيها يدينا الحمدالله يمات السيبة يمات ماكان لاTSA لاهم يحزنون كونتي كتهز معك 50.000 دولار ولا مسوق ليك شي حد فلمطار,هادشي كيعرفوه لمغاربة ديال التمانينات.
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