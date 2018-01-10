فقدان مائة "حرّاك" في غرق زورق قبالة ليبيا

هسبريس - متابعة

أعلنت البحرية الليبية أن نحو 100 مهاجر غير شرعي فقدوا في البحر المتوسط بعد غرق زورقهم قبالة السواحل الليبية.

وقال المتحدث باسم البحرية العميد أيوب قاسم إن الزورق المطاطي كان على متنه أكثر من مئة مهاجر، تم إنقاذ 17 فقط منهم، بحسب ما أورد موقع "بوابة إفريقيا" الإخباري.

ولم يذكر الموقع مزيدا من التفاصيل.